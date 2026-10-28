DODIK: Očekujem da saradnja Srpske i Srbije bude nastavljena na najvišem nivou

PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik izjavio je danas da očekuje da saradnja Republike Srpske i Srbije bude nastavljena na najvišem nivou.

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Dodik je rekao da je Republika Srpska uvek poštovala demokratski iskazanu volju naroda u Srbiji i ostaće na tom principu saradnje sa vlastima u Srbiji.

- Čim se pojave konture u vezi sa institucionalnim oblicima formiranja nove vlasti, verujem da ćemo imati kontakte. Ovo što sada imamo jeste na nivou personalnih odnosa - rekao je Dodik novinarima u Banjaluci, prenosi Srna.

On je ponovio da su zvaničnici Srpske čestitali Studentskoj listi na pobedi koja je odraz demokratskih procesa u Srbiji.