Republika Srpska

DODIK: Očekujem da saradnja Srpske i Srbije bude nastavljena na najvišem nivou

В. Н.

28. 10. 2026. u 11:41

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PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik izjavio je danas da očekuje da saradnja Republike Srpske i Srbije bude nastavljena na najvišem nivou.

ДОДИК: Очекујем да сарадња Српске и Србије буде настављена на највишем нивоу

Foto: Tanjug/Aleksandar Palajić

Dodik je rekao da je Republika Srpska uvek poštovala demokratski iskazanu volju naroda u Srbiji i ostaće na tom principu saradnje sa vlastima u Srbiji.

- Čim se pojave konture u vezi sa institucionalnim oblicima formiranja nove vlasti, verujem da ćemo imati kontakte. Ovo što sada imamo jeste na nivou personalnih odnosa - rekao je Dodik novinarima u Banjaluci, prenosi Srna.

On je ponovio da su zvaničnici Srpske čestitali Studentskoj listi na pobedi koja je odraz demokratskih procesa u Srbiji. 

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