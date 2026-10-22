Sada i zvanično: Srbin iz NBA pojačao Olimpijakos!

Olimpijakos je dobio novo pojačanje iz NBA lige, pošto će dres grčkog velikana u narednom periodu nositi Džon Končar.

Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Da je dogovor postignut potvrdila je agencija GSL Sports Group, koja zastupa američkog košarkaša.

Končar ima 30 godina, visok je 196 centimetara i pokriva pozicije beka šutera i niskog krila. Tokom dosadašnje karijere u najjačoj košarkaškoj ligi sveta odigrao je 363 utakmice, uz učinak od 4,3 poena, četiri skoka i 1,5 asistencija po meču. Procenat uspešnosti njegovog šuta za tri poena iznosi 34,9 odsto.

U NBA je stigao 2019. godine kao nedraftovani igrač, nakon završetka koledž karijere na Univerzitetu Perđu Fort Vejn. Najduže se zadržao u Memfis Grizlisima, čiji je član bio sve do sezone 2025/26, kada je prosleđen u Juta Džez.

✍️🏽 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/BMCSKgasTd — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 22, 2026

Inače, Končar može da pokriva pozicije beka i niskog krila, a pažnju ljubitelja košarke na ovim prostorima privukao je i zbog porodičnih veza sa Srbijom. Njegov deda sa očeve strane bio je srpskog porekla i emigrirao je iz Jugoslavije u Čikago, dok preko majke ima češke i mađarske korene.

Nakon što su u javnosti postali poznati njegovi srpski koreni, pojavile su se spekulacije o mogućnosti da jednog dana zaigra za reprezentaciju Srbije. Međutim, takva opcija nikada nije dobila konkretniji epilog. Interesovanje za njegovu naturalizaciju svojevremeno je pokazala i Hrvatska, ali ni ta ideja nije realizovana. Tako Končar do sada nije nastupao ni za jednu nacionalnu selekciju.