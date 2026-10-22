Sada i zvanično: Srbin iz NBA pojačao Olimpijakos!
Olimpijakos je dobio novo pojačanje iz NBA lige, pošto će dres grčkog velikana u narednom periodu nositi Džon Končar.
Da je dogovor postignut potvrdila je agencija GSL Sports Group, koja zastupa američkog košarkaša.
Končar ima 30 godina, visok je 196 centimetara i pokriva pozicije beka šutera i niskog krila. Tokom dosadašnje karijere u najjačoj košarkaškoj ligi sveta odigrao je 363 utakmice, uz učinak od 4,3 poena, četiri skoka i 1,5 asistencija po meču. Procenat uspešnosti njegovog šuta za tri poena iznosi 34,9 odsto.
U NBA je stigao 2019. godine kao nedraftovani igrač, nakon završetka koledž karijere na Univerzitetu Perđu Fort Vejn. Najduže se zadržao u Memfis Grizlisima, čiji je član bio sve do sezone 2025/26, kada je prosleđen u Juta Džez.
Inače, Končar može da pokriva pozicije beka i niskog krila, a pažnju ljubitelja košarke na ovim prostorima privukao je i zbog porodičnih veza sa Srbijom. Njegov deda sa očeve strane bio je srpskog porekla i emigrirao je iz Jugoslavije u Čikago, dok preko majke ima češke i mađarske korene.
Nakon što su u javnosti postali poznati njegovi srpski koreni, pojavile su se spekulacije o mogućnosti da jednog dana zaigra za reprezentaciju Srbije. Međutim, takva opcija nikada nije dobila konkretniji epilog. Interesovanje za njegovu naturalizaciju svojevremeno je pokazala i Hrvatska, ali ni ta ideja nije realizovana. Tako Končar do sada nije nastupao ni za jednu nacionalnu selekciju.
Preporučujemo
"Šta je u tim bolesnim glavama"? Bivši reprezentativac Hrvatske o Adolfu Hitleru, Aušvicu i huliganima
22. 10. 2026. u 09:52 >> 13:33
Oglasio se Zvezdin heroj iz Kopenhagena i zapalio Delije
22. 10. 2026. u 13:27
Amerika je zatečena! "Izgubio sam svako poštovanje prema Luki Dončiću"
22. 10. 2026. u 13:03
Skandal trese "beli sport"! Šokantna istina o paklu kroz koji prolaze teniseri
22. 10. 2026. u 12:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)