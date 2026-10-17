Jokić i Denver poslali jasnu poruku pred start NBA lige: Lejkersi bez odgovora na timsku igru Nagetsa!
Košarkaši Denver Nagetsa na pravi način priveli su kraju pripreme za novu NBA sezonu. Pred svojim navijačima savladali su Los Anđeles Lejkerse rezultatom 121:106, a Nikola Jokić još jednom je pokazao koliko znači ekipi koja želi da se vrati u sam vrh najjače košarkaške lige na svetu.
Srpski centar nije morao da preuzima sve na sebe, već je do izražaja došla njegova sposobnost da utiče na igru u različitim segmentima. Jokić je susret završio sa 17 poena, šest skokova i osam asistencija, uz dve ukradene lopte i nestvarne procente iz igre (4/4 za dva, 3/4 za tri) potvrdivši da Denver može da računa na njegov doprinos na obe strane parketa.
Nagetsi su od samog početka nametnuli svoj ritam i već posle prve četvrtine stekli dvocifrenu prednost od 14 poena koju su manje više čuvali do kraja bez većih problema.
Lejkersi su uspevali da je smanje, ali ni u jednom trenutku nisu preuzeli prednost. Prišli su na samo minus dva početkom četvrte četvrtine, bili su u naletu, ipak Denver je imao odgovor i za to, a serija od 12-0 u poslednjem kvartalu rešila je pitanje pobednika.
Pored Jokića, značajnu ulogu imao je i Džamal Marej, koji je bio najefikasniji igrač Denvera sa 21 poenom, uz tri skoka i šest asistencija. Kristijan Braun dodao je 16 poena i šest skokova, pruživši važnu podršku u napadu.
U redovima Lejkersa najviše se istakao Ostin Rivs sa 19 poena, pet skokova i tri asistencije. Luka Dončić je meč završio sa 15 poena, četiri skoka i dve asistencije, ali njegov učinak nije bio dovoljan da se izbegne poraz.
Pored trijumfa Nagetsa, vredi istaći i maestralan potez Nikole Jokića početkom prve četvrtine kada je dodavanjem iza leđa proigrao Brazilea i zapanjio čitavu halu, kao i američke komentatore.
Denver tako u dobrom raspoloženju dočekuje početak nove takmičarske godine. Prvi izazov u regularnom delu sezone Nagetse očekuje za šest dana, kada će gostovati ekipi Oklahoma Siti tandera.
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