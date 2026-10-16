Navaro otkrio kada se Izundu vraća na parket - Ovo zanima sve navijače Zvezde
Španac otkrio do kada će crveno-beli igrati bez ijednog centra.
Crvena zvezda je savladala Pariz sa 90:81 u šestom kolu Evrolige, a trener crveno-belih Ibon Navaro posle utakmice govorio je i o statusu Ebuke Izundua, koji nije ulazio u igru uprkos tome što se našao u protokolu.
Zvezda je protiv francuskog predstavnika nastupila bez klasičnog centra. Džonatan Motli je i dalje povređen, dok Vojin Medarević nije registrovan za Evroligu, a Izundu nije bio na raspolaganju stručnom štabu za ovaj duel.
Navaro je objasnio da je postojala mogućnost da Nigerijac zaigra, ali da je procenjeno da bi to za njega bilo preveliko opterećenje protiv ekipe kakva je Pariz.
- Ako ste videli, od početka smo imali po tri igrača na svakoj poziciji, osim na centarskoj. Ebuka je možda mogao da igra ovu utakmicu, ali smo smatrali da bi protiv ovakvog tima to bilo prenaporno. Mislim da će igrati u Novom Mestu - rekao je Navaro.
Zvezda je trenutno petoplasirana na tabeli Evrolige sa četiri pobede i dva poraza, a Pariz je na pretposlednjem, 19. mestu sa učinkom 1-5. "Crveno-beli" će u sledećem kolu, 22. oktobra, gostovati Partizanu u večitom derbiju, dok će Pariz dočekati Valensiju.
Preporučujemo
"Gorko-slatko"! Ibon Navaro izneo prve utiske nakon pobede Zvezde nad Parizom
16. 10. 2026. u 22:19 >> 22:19
Zvezda upisala četvrtu pobedu u Evroligi! Moneke i Batler slomili Pariz
16. 10. 2026. u 19:13 >> 22:15
BRIGA I ZA PAUNOVIĆA: Dušan Tadić se teže povredio?!
16. 10. 2026. u 21:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
14. 10. 2026. u 22:28
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)