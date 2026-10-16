Navaro otkrio kada se Izundu vraća na parket - Ovo zanima sve navijače Zvezde

Španac otkrio do kada će crveno-beli igrati bez ijednog centra.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda je savladala Pariz sa 90:81 u šestom kolu Evrolige, a trener crveno-belih Ibon Navaro posle utakmice govorio je i o statusu Ebuke Izundua, koji nije ulazio u igru uprkos tome što se našao u protokolu.

Zvezda je protiv francuskog predstavnika nastupila bez klasičnog centra. Džonatan Motli je i dalje povređen, dok Vojin Medarević nije registrovan za Evroligu, a Izundu nije bio na raspolaganju stručnom štabu za ovaj duel.

Navaro je objasnio da je postojala mogućnost da Nigerijac zaigra, ali da je procenjeno da bi to za njega bilo preveliko opterećenje protiv ekipe kakva je Pariz.

- Ako ste videli, od početka smo imali po tri igrača na svakoj poziciji, osim na centarskoj. Ebuka je možda mogao da igra ovu utakmicu, ali smo smatrali da bi protiv ovakvog tima to bilo prenaporno. Mislim da će igrati u Novom Mestu - rekao je Navaro.

Zvezda je trenutno petoplasirana na tabeli Evrolige sa četiri pobede i dva poraza, a Pariz je na pretposlednjem, 19. mestu sa učinkom 1-5. "Crveno-beli" će u sledećem kolu, 22. oktobra, gostovati Partizanu u večitom derbiju, dok će Pariz dočekati Valensiju.

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