Istorija! KK Niš srušio četvorostrukog prvaka Jugoslavije za prvu KLS pobedu

KK Niš stigao do istorijske i veoma ubedljive pobede - 105:79 i to protiv nekadašnjeg četvorostrukog prvaka Jugoslavije.

FOTO: KK Niš

Niš je ostvario svoju prvu pobedu u Košarkaškoj ligi Srbije. U 3. kolu domaćeg prvenstva Nišlije su više nego ubedljivo savladale OKK Beograd 105:79 i pobegle sa začelja tabele prepostivši „fenjer“ upravo večerašnjem rivalu. Bila je to prava košarkaška rapsodija razigranog niškog tima, koji je u svemu nadvisio goste iz Beograda, a jedan statistički podatak naročito je boldiran. Nišlije su za tri poena šutirale fantastičnih 12/17 što je procenat na kojem bi mu zavidele i evroligaške ekipe. I u ostalim parametrima tim Niš je bio ubedljiv, dominirao je i u skoku, a svakog trenera naročito raduje broj asistencija, pa je sigurno da će i Milana Josića. Sve u svemu, ovo je itekako značajan trijumf Nišlija koji će im podići samopouzdanje posle dva startna poraza i sa kojim će naredne sedmice još žešće trenirati pred put u Lazarevac na megdan Kolubari – takmacu iz prošle drugoligaške sezone.

Niš je silovito startovao. Trojkama Marjanovića i Ilića, između kojih se umešao i poen Lugića iz ofanzivnog skoka, domaći tim je poveo 8:2, a nakon još jednog napadačkog skoka Marjanovića trojku je odapeo i Đonlić za visokih 11:2. Dalekometnu paljbu nastavio je Andrija Marjanović, Nišlije su otišle na dvocifrenu razliku. OKK Beograd je ubrzo došao do daha, Đurić trojkom smanjuje na 14:9, ali onda Nišlije pokazuju ofanzivnu raznovrsnost i poentiraju iz reketa preko Lugića i Todorovića za 20:11. U finišu četvrtine gosti su pokušali presingom da oduzmu tečnost niškom napadu, ali Nišlije su odgovorile na pravi način. Trojkama Đonlića i Kumovića domaćin je otišao na 12 poena prednosti, a Lugić je oduzetom loptom i pogođenim penalima posle faula doneo 34:20 na kraju prvog kvartala.

Pokušavali su Beograđani da uhvate priključak, Karalić je pokazivao da je raspoložen, ali Nišlije su imale odgovor i bez većih problema održavale su prednost, a onda je Đonlić trojkom iz kontre doneo 42:26 i naterao trenera Vidosavljevića na tajmaut. Nastavile su Nišlije da kažnjavaju propuste u odbrani gostiju, naizmeničnim poenima Todorovića i Lugića otišle na 50:28, ali onda je OKK Beograd kaznio nekoliko praznih minuta u napadu niškog tima i serijom 9:3 smanjio na 53:37, na poluvremenu je bilo 57:40.

Drugo poluvreme počelo je snažnim zakucavanjem Lugića, trojkom je uzvratio Karalić, koji se sasvim raspucao i još jednim dalekometnim hicem smanjio na 61:48. Nišlije su uzvratile tako što su pojačale odbranu i preko Stevanovića iz kontre i Lugića iz pivota otišle na 66:50. Niš nije ispuštao kontrolu nad utakmicom, a onda je ponovo naišao „šou tajm“ krunisan zakucavanjem Stevanovića za okruglih 76:56. Nastavio je domaćin da melje, Stefanović je sjajnom odbranom uzeo rivalu dve lopte na centru, omogućio Kumoviću i Stevanoviću lake poene pa je Josićev tim na kraju trećeg kvartala imao ubedljivih 80:59.

Aca ilić trojkom i Lugić zakucavanjem iz kontre i šutem sa 6.75 donose domaćinu najviših 88:62 na startu poslednje deonice. Marjanović zakucava, a potom Đonlić demonstrira sjajnu tehniku ulaza i pogađa i dodatno bacanje, Niš je otišao na 93:65, upisao se i mladi Petrović… Nišlije su tada malo previše žurile u napadu, ali Beograd nije to iskoristio da smanji razliku. Stotku je doneo Filipović za okruglih 101:71, a u finišu OKK je smanjio razliku do konačnih 105:79.



Lazar Lugić bio je najbolji pojedinac utakmice (27 p, 5 sk, 1 as), ali je na konferenciji za novinare potencirao da mu taj individualni učinak malo znači u odnosu na pobedu:

– Jeste skromnost danas kliše, ali zaista mi ne znači puno. Značiće mi u smislu da nastavim ovako da treniram, da dolazim na utakmicu iz dobre nedelje treninga i onda ovakva partija uvek dođe. Ono što je večeras bilo najbolje je dobra odbrana, ukradene lopte, a i šut je najzad bio u vrlo visokim procentima, jer je timski indeks bio 130. Tako da smo uradili odličan posao kao tim, a i selektirani smo tako da u svakoj utakmici možda neko drugi iskoči. Večeras sam to bio ja, ali napominjem – ovaj tim to je jedna familija!

O pobedi nad OKK Beogradom:

– Čestitam svojim saigračima, stručnom štabu i svima u klubu na prvoj, istorijskoj pobedi u Košarkaškoj ligi Srbije, a voleo bih i da se zahvalim svim navijačima i ljubiteljima košarke koji su takođe deo ovog našeg uspeha. Mislim da je ovo samo prva pobeda u nizu, ali ona se piše i pamti i mislim da smo je zaslužili najviše zbog uloženog rada. Mislim da smo ekipa koja najduže trenira, na okupu smo od 1. avgusta, dobro smo se spremili i trenirali i mislim da smo danas i dobili jednu lepu satisfakciju. Bili smo sjajni u odbrani, energetski fenomenalni, što je proizvod prošlonedeljnih treninga. Svi smo uživali u ovom našem fenomenalnom izdanju i sad samo treba da nastavimo da radimo i da igramo u ovom ritmu, jer to je naš način… Igračima OKK Beograda čestitke na fer i korektnoj igri i želim im sve najbolje u nastavku takmičenja.

Trener Milan Josić takođe je podvukao jednu reč – tim:

– I ja bih svima nama častitao, jer svi su ovde ugradili deo sebe u nju. Naravno, prva je pobeda u KLS, otuda je i tako slatka, jer pokazuje da pripadamo ovom društvu i da možemo ravnopravno da igramo. Čestitke i rivalu, OKK Beograd je mlada ekipa, ja sam veći deo svoje karijere posvetio radu sa mladima i znam kako to izgleda. Samo treba strpljenja, jer kvalitet i talenat imaju, a iskustvo se stiče. I ja bih pohvalio ovih 130 indeksnih poena, jer to pokazuje da smo mi ekipa u pravom smislu te reči…

Na pitanje koliko je važno da je njegov tim večeras poslao poruku da će Niš biti teško osvojiva tvrđava za svoje rivale, Josić je rekao:

– Važno je, ali najviše zbog nas, jer ovo nama pokazuje da se rad isplati i da treba da verujemo u sebe. Mi smo zbog teškog rasporeda ušli u neku malu nervozu, pre svega u šutu, previše smo na brzinu hteli to „nešto“. Zato smo sve ono što smo pogodili večeras i zaslužili. Kakvu će to poruku drugima da pošalje, pravo da Vam kažem ne znam, ali verujem da će da dolaze spremniji. Ali, bićemo i mi – poručio je trener KK Niš.