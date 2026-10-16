Košarka

IZAZOV ZA „BELE“: Košarkaši Sloge gostuju Borcu u Zemunu

Goran Ćirović

16. 10. 2026. u 10:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ovog vikenda na programu su utakmice trećeg kola Košarkaške lige Srbije, a jedan od zanimljivijih susreta biće odigran u nedelju, kada će košarkaši Sloge iz Kraljeva gostovati ekipi Borca iz Zemuna.

ИЗАЗОВ ЗА „БЕЛЕ“: Кошаркаши Слоге гостују Борцу у Земуну

G.Šljivić

Oba tima su u uvodna dva kola zabeležila po jednu pobedu i jedan poraz, pa će nedeljni duel biti prilika da jedan od rivala popravi svoj učinak i uhvati priključak sa ekipama iz gornjeg dela tabele.

Kraljevčani u Zemun stižu sa dodatnim motivom, budući da su u oba međusobna susreta sa Borcem prošle sezone izašli kao pobednici. Ipak, tradicija neće igrati na parketu, pa će izabranici Blagoja Ivića morati da pruže dobru partiju kako bi nastavili uspešan niz protiv zemunskog sastava.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MAJCI DUGUJEM VELIKO IZVINJENJE: Slađana Tomašević otvorila dušu - Nisam je poslušala, moj privatni život je ispaštao

"MAJCI DUGUJEM VELIKO IZVINjENjE": Slađana Tomašević otvorila dušu - "Nisam je poslušala, moj privatni život je ispaštao"