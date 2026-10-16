IZAZOV ZA „BELE“: Košarkaši Sloge gostuju Borcu u Zemunu
Ovog vikenda na programu su utakmice trećeg kola Košarkaške lige Srbije, a jedan od zanimljivijih susreta biće odigran u nedelju, kada će košarkaši Sloge iz Kraljeva gostovati ekipi Borca iz Zemuna.
Oba tima su u uvodna dva kola zabeležila po jednu pobedu i jedan poraz, pa će nedeljni duel biti prilika da jedan od rivala popravi svoj učinak i uhvati priključak sa ekipama iz gornjeg dela tabele.
Kraljevčani u Zemun stižu sa dodatnim motivom, budući da su u oba međusobna susreta sa Borcem prošle sezone izašli kao pobednici. Ipak, tradicija neće igrati na parketu, pa će izabranici Blagoja Ivića morati da pruže dobru partiju kako bi nastavili uspešan niz protiv zemunskog sastava.
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