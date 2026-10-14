Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
Kako Sport klub saznaje, oporavak Ebuke Izundua od nezgodnog istegnuća zgloba na utakmici protiv Budućnosti u ABA ligi teče po planu i ako sve bude u redu, snažni Nigerijac trebalo bi da se „skine“ za duel 6. runde Evrolige u kom će crveno-beli dočekati Pariz.
Iako su crveno-beli pokazali u Vilerbanu da mogu bez snažne centarske linije, ipak bi ovo moglo da bude ogromno pojačanje za Ibona Navara i njegov tim.
Izundu je ove sezone u Evroligi odigrao četiri meča i prosečno beležio 5.5 poena, 5 skokova i skoro jednu ukradenu loptu po utakmici.
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