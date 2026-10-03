Dejli Mejl "opleo" po Modriću nakon debakla hrvatske reprezentacije protiv Engleza

Hrvatska reprezentacija doživela je jedan od najtežih poraza u istoriji, pošto je na Rujevici izgubila od Engleske rezultatom 7:0 u trećem kolu Lige nacija.

Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia

Englezi su pitanje pobednika praktično rešili već u prvom poluvremenu. Hari Kejn je pogodio u osmom minutu, Džud Belingem u 21, Entoni Gordon u 39, dok je Bukajo Saka u samom finišu prvog dela povisio na 4:0. Hrvatska je mogla da primi još golova, ali je Dominik Livaković sa nekoliko odličnih intervencija održao svoju ekipu u igri.

Ni nastavak nije doneo promenu odnosa snaga. Kejn je drugim pogotkom u 53. minutu dodatno povećao prednost, Saka se još jednom upisao u strelce u 68, dok je konačnih 7:0 postavio Morgan Rodžers tri minuta pre kraja.

Time je postavljen novi negativni rekord hrvatske reprezentacije. Pre ovog meča najubedljiviji poraz Hrvatske bio je 0:6 protiv Španije u Ligi nacija 2018. godine.

Kapiten Luka Modrić predvodio je Hrvatsku u svom 205. nastupu za nacionalni tim, ali je na terenu proveo samo 57 minuta. Tada ga je zamenio Kristijan Jakić.

Britanski "Daily Mail" posebno se osvrnuo na njegovu partiju, komentarišući njegovu zamenu veoma oštro i navodeći da je Modrićev nastup pokazao koliko su godine uticale na njegovu igru.

Modrić je za 57 minuta imao 36 uspešnih dodavanja iz 39 pokušaja, odnosno 92 odsto preciznosti. Na sopstvenoj polovini terena imao je maksimalnu uspešnost dodavanja, dok je na protivničkoj polovini procenat iznosio 86 odsto.

Hrvatski vezista zabeležio je i jednu uspešnu dugu loptu, kao i jedno ključno dodavanje, a tokom svog boravka na terenu imao je 50 kontakata sa loptom.