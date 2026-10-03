Veljko Paunović pred gostovanje Holandiji: "Statistika? Sve je izvučeno iz konteksta"

Selektor "orlova" govorio je na konferenciji za medije na "Filips areni" pred meč četvrte runde Lige nacija.

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/ bg

Fudbaleri Srbije u nedelju gostuju u Ajndhovenu reprezentaciji Holandije u utakmici četvrtog kola A dizivije Lige nacija. Ovaj meč biće sa "orlove" poslednji na ovom reprezentativnom okupljnju i pokušaće da se domognu prvih bodova. Podsetimo, naši momci su poraženi u Beogradu od Grčke i upravo "lala", dok ih je u Minhenu lako savladala Nemačka.

Uoči utakmice na "Filips areni", javnosti se obratio selektor Srbije Veljko Paunović.

- Za nas je uvek važno da shvatimo – u ovakom takmičenju četiri utakmice značajan su napor. Svesni da rezultatski nismo uradili planirano, bitno je da nađemo motivaciju, verujemo u saigrača, kapitena, trenera, golmana… Pričali smo o internim stvarim i imali štoseve da momci dobro uđu i odrade trening. Radili smo odlično, vedar ambijent preko nam je potreban.

Osvrnuo se selektor na utakmicu sa Nemačkom.

- Probali smo varijante, protiv Nemačke nismo bili opasni, ni „veseli“, fudbal mora da se igra sa radošću. Pripremili smo obe faze napada, prekide takođe, da ne preteramo. Nije zanemarljivo: svaki trening kompezacije od igrača koji nisu ušli na prethodnoj utakmici, protekao je bez inicidenta. Crni pojasevi uče mlađe, nastavljamo sa poboljšanima u ovom delu.

Što se Holnđana tiče, Paunović kaže:

- Tematski možemo svaku utakmicu da motivišemo igrače na adekvatan i poseban način. I to nam omogućava takmičenje, koncpirano na ovakav način. Ovo i za nas može da bude prilika da popravimo rezultatski i takmičarski. Došli smo osveženi, biće promena u sastavu i šansi novim momcima - kaže selekror i dodaje:

- Holanđani imaju resurse, moguća je promena sastava. Svaku utakmicu igrali su takmičarski i po automatizmu, sa novim igračima sličnih karakteristika i kapaciteta. Očekujem da će pokušati sa prekidima, koji ne zahtevaju veliku potrošnju.

Nazire li se najbolji tim Srbije?

- Imam jasniju sliku kako želimo da igramo ubuduće. Došli smo i do promene formacije, sve nas to približava takmičarskom nivou. Nisu se sve kockice sklopile, možda je i dobro što smo pružili šansu novim igračima. Velika je generacijska razlika, igrači se ne poznaju, potrebno je da prođu ciklus treninga, putovanja, unapređenja odnosa…

Prisetio se selektor prvog meča sa Holandijom, kada nismo ostavili loš utisak, ali smo ipak izgubili.

- Naša snaga je u svežini, u prvoj utakmici Holanđani nisu očekivali promenu naše formacije i sastava. Imali smo šanse od starta, prve pretnje… Protiv Nemačke previše smo se spuštali, u meču sa Holanđanima stajali gde je potrebno. Sad tražimo i kompetitivan tim, spreman da se takmiči.

O selektor Holandije, legendarnom španskom vezisti Ćaviju Ernandezu rekao je sledeće:

- Ne poznajem Ćavija, izuzev u trenerskom smislu. Njegovi timovi igraju izvanredno, svi imaju individualan kvalitet i na terenu tradicionalno odlično deluju…

Statistički, sve je iz konteksta izvedeno, naglašava Paunović.

- Protiv Holandije bili smo pozicionirani, protivnik primoran na više udaraca iz daljine, a golovi se postižu iz znamo kojih zona. Protiv Holanđana, osam udaraca bilo je blokirano, većina ostalih završila daleko od gola. Postoje dva faktora: individualna i kolektivna odbrana. Mogu o tome da pričam do sutra… Kod nas uvek na tabli stoji: dobijanje duela! Da unesemo i deo ratničkog, budemo motivisani i ne dozvolimo protivniku da pobedi! Ako se braniš moraš da budeš nepobediv, za naslov šampiona potreban je napad - istakao je selektor i zaključio:

- Ofanzivan učinak protiv Nemačke bio je dramatično loš, drugačiju sliku donela Holandija. Samo da znate: Grci su pobedili Nemce, iako je odnos bio 20:80. Samo toliko, ne želim da osporim, niti umanjim nijedan podatak. Potrebno nam je vreme, ako ispoštujemo proces, doći ćemo gde hoćemo.