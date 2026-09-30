Ognjen Jaramaz srušio bivšeg prvaka Evrope! (VIDEO)

SRPSKI košarkaš doneo pobedu Lijetkabelisu na startu Evrokupa.

FOTO: ABA liga/Dragana Sjepanović

Počeo je Evrokup i odmah se desio potez o kome će se pričati, a u glavnoj ulozi se našao nekadašnji košarkaš Partizana Ognjen Jaramaz.

On je pogodio trojku uz zvuk sirene i tako doneo trijumf nekadašnjem šampionu Evrope protiv Bosne sa 75:72.

Ekipa iz Sarajeva je sjajno počela meč i posle 10 minuta je vodila sa 12:20. Ipak, reagovao je tim Nenada Čanka i drugi period dobio sa 25:18, pa se na odmor otišlo sa poenom prednosti za tim Darija Đerđe - 37:38.

Velika borba se nastavila i u drugom poluvremenu. Kada je Lijetkabelis treći kvartal dobio sa 25:15 činilo se da je utakmica završena, ali gosti iz Bosne i Hercegovine nisu tako mislili.

Bosna je odigrala dobro četvrtu četvrtinu, ali na kraju je košem u poslednjoj sekundi Ognjen Jaramaz izrastao u junaka susreta.

Najefikasniji kod pobednika bio je Ivan Fevrije sa 17 poena, koliko je postigao i Marijus Valinskas. Srbin je meč završio sa 13 poena. Na drugoj strani najviše se istakao Redžinald Peri sa 14, dok je Rajan Hokins brojao do 12.

Lijetkabelis u narednom kolu gostuje Romi, a Bosna će dočekati PAOK.

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