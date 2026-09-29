UŽIVO PARIZ - PARTIZAN! Vraćaju se crno-beli na krilima kapitena Karlika

Košarkaši Partizana u 2. kolu Evrolige gostuju u francuskoj prestonici.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

PARIZ - PARTIZAN 10:4 (prva četvrtina u toku)

Grad: Pariz

Hala: Adidas arena

Kapacitet: 8.000

Sudije: Karlos Peruđa, Joanis Fufis, Serhio Manuel

PARIZ: Voren, Hifi, Tarpej, Kavalije, Nilikina, Erera, Roden, Etijen, Dokosi, Faje, Morgan, Homs.

Trener: Maksim Lefevr

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Si.

Trener: Đoan Penjaroja

Odličan start crno-belih u elitnom takmičenju i ubedljiva pobeda nad Armanijem u Areni (92:76), oduševila je navijače i znatno podigla očekivanja. Sjajna odbrana, borbena igra i jako dobra saradnja u napadu prijatno su iznenadili mnoge ljubitelje košarke, pa se sada očekuje da ekipa Đoana Penjaroje to ponovi i večeras protiv neugodnog Pariza.

UŽIVO

6. minut - Dobra odbrana Pajole, ali Nakić nije pogodio. Posle još jednog promašaja Pariza fauliran je Džekiri. Novi pogodak Karlika iz reketa - 10:6.

5. minut - Na terenu su Pajola, Nakić i Džekiri. Evo prvih poena, pogađa kapiten Džons - 10:2. Potom promašaj domaćih, a onda se upisao u Tanasković - 10:4.

4. minut - Precizan je i Roden. Užasan početak za crno-bele, već gube 10:0. Tajm-aut traži Đoan Penjaroja.

3. minut - Ređaju se promašaji igrača Partizana. Prvo Hejs iz reketa, potom Karlik Džons nakon kontre i pokušaja da ubaci trojku, a onda i Tompson.

2. minut - Blokiran je Tompson, potom i Tanasković, a onda je i Karlik promašio zicer. U nastavku akcije je Faje bio precizan, a potom u dobrani zabeležio još jednu blokadu. Već treću na ovom meču.

1. minut - Prvi napad imao je Pariz, Hifi je fauliran od strane Stivensa, ali je realizovao samo jedno slobodno bacanje. Crno-beli su potom izgubili loptu, a Voren je to kaznio trojkom - 4:0.

PRE MEČA

20.43 Veliku ulogu u igri Partizana imaće večeras i iskusni plejmejker Luka Vildoza:

- Idemo da pobedimo Pariz, a potom i Bajern. To je naš cilj. Prva godina je bila impresivna za francuski tim, ali sada cela Evroliga zna kako igraju i prilagođavaju im se. Moramo da kontrolišemo ritam utakmice.

20.39 Imaće srpski klub sjajnu podršku u "Adidas areni", veliki broj navijača crno-belih se okupio ispred hale.

20.34 Najveća opasnost Beograđanima će pretiti od Nadira Hifija. Brzonogi bek je poznat kao sjajan šuter i često je u prošlosti znao da napravi velike probleme Partizanu.

20.28 Centar crno-belih Kevarijus Hejs odlično poznaje Pariz, s obzirom da je nekada igrao za taj klub, a prošle sezone je nosio dres Monaka:

- Pariz igra veoma brzu košarku. Iz mog iskustva, ključ je da zadržimo fokus, izvršimo pritisak i na vreme se vraćamo u odbranu. Bitno je da se držimo zajedno, kao tim, da se uigravamo i navikavamo jedni na druge.

20.17 Zanimljivo, u taboru Partizana su trenutno četvorica bivših igrača Pariza - Lamar Stivens, Bandža Si, Kevarijus Hejs i povređeni Derik Vilis. S druge strane, dres francuskog tima sada nosi Frenk Nilikina.

Banđa et Lamar dans la maison 😍 pic.twitter.com/ibCUaGa7mN — Paris Basketball (@ParisBasketball) September 29, 2026

20.09 Trener "parnog valjka" Đoan Penjaroja je optimista pred okršaj sa Parizom:

- Najvažnije je da nastavimo da gradimo tim. Odigrali smo dobar meč protiv Armanija, ali sada je pred nama novi test. Pariz igra potpuno suprotno od ekipe iz Milana. To je opasan tim. Brzi su , jure poene u prvim sekundama napada i moramo da budemo spremni da ih zaustavimo. Imam poverenja u svoje momke, jer dobro treniramo i imamo odličnu atmosferu. Mislim da imamo još mnogo prostora da napredujemo.

20.02 Sudeći po kladionicama, crno-beli su označeni kao autsajderi u ovom duelu. Kvota na trijumf domaćina je 2,35, dok je na pobedu domaćeg tima 1,65.

19.56 Ekspedicija Partizana je stigla u "Adidas arenu".

19.51 Crno-beli su došli prilično oslabljeni u "grad svetlosti". Pored kapitena Vanje Marinkovića, van stroja su centar Žofri Lovernj i krilni centar Derek Vilis. S druge strane, u klub se posle sedam godina vratio iskusni Bandža Si, koji bi trebao da popuni prazninu u reketu.

19.45 Dobro veče i dobrodošli na lajv-prenos utakmice 2. kola Evrolige između košarkaša Pariza i Partizana.