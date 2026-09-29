Košarka

CEO SVET NAVIJA ZA PARTIZAN: Fantastična atmosfera pred početak utakmice u Parizu (VIDEO)

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Fenomenalan ambijent uoči okršaja francuskog i beogradskog kluba.

ЦЕО СВЕТ НАВИЈА ЗА ПАРТИЗАН: Фантастична атмосфера пред почетак утакмице у Паризу (ВИДЕО)

Foto: Goran Čvorović

Pred "Adidas arenom" na gradskim vratima Šapel sliva se veliki broj navijača, a među njima je i puno partizanovaca. Mnogo je naših koji žive u Parizu, ali i onih koji su došli u Grad svetlosti u posetu prijateljima. I, svi zajedno došli su na utakmicu, da bodre beogradske crno-bele.

Ali, među navijačima je bilo i onih koji nemaju mnogo veze s našim poreklom. Tako smo na izlasku iz metroa primetili raspevane pristalice Partizana različitih korena, praktično iz celog sveta, koje je drugar Aleksandar iz Banjaluke naučio da navijaju za naš klub.

- Bio sam i na derbiju Partizan – Zvezda u Beogradu. Idemo, brate! – uzviknuo je za "Novosti" jedan od njih po imenu Sami.

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