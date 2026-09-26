UŽAS ZA PARTIZAN! Vilis se ozbiljnije povredio, evo koliko će biti odsutan
Crno-beli su se oglasili zvaničnim saopštenjem i obelodanili stanje povrede krilnog centra.
Partizan je dobio Olimpiju iz Milana na startu Evrolige, ali je trijumf 92:76 pao u drugi plan zbog problema sa Derekom Vilisom.
Američki košarkaš, koji je ovog leta stigao iz Anadolu Efesa, povredio je skočni zglob već u uvodnim minutima utakmice. Sada je stigla i potvrda da povreda nije bezazlena.
Partizan je saopštio da su detaljni lekarski pregledi pokazali da Vilis mora da pauzira nekoliko nedelja. Nova kontrola zakazana je za tri do četiri nedelje, kada će biti poznato i preciznije vreme njegovog povratka na teren.
"Prvotimac Partizana Derek Vilis, podvrgnut je danas detaljnim lekarskim pregledima nakon povrede skočnog zgloba koju je zadobio na utakmici 1. kola Evrolige. Pregledima je ustanovljeno da stepen povrede zahteva pauzu od nekoliko nedelja. Kroz tri do četiri nedelje, Vilis će ponovo proći detaljne lekarske preglede, kada će biti urađena nova procena i potvrda konačnog vremena oporavka", poručili su iz Humske.
Vilisov izostanak dodatno komplikuje situaciju crno-belima, koji već traže pojačanje na poziciji četiri. Povreda igrača koji je ovog leta stigao u klub mogla bi da ubrza potragu za novim krilnim centrom. Pored Vilisa, Đoan Penjaroja na toj poziciji može da računa samo na još Nikolu Tanaskovića.
Partizan je sezonu u Evroligi otvorio ubedljivom pobedom, ali je već posle prve utakmice ostao bez važnog igrača na duži period. Prvo kolo ABA lige je odloženo, pa je shodno tome novi meč za crno-bele na programu 29. septembra protiv Pariza u Francuskoj, a tri dana kasnije sledi gostovanje Bajernu u Minhenu.
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