Drama na VN Azerbejdžana! Britanac slavio u haosu, pa se obratio Verstapenu!

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Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je danas u trci za Veliku nagradu Azerbejdžana u šampionatu Formule 1.
Rasel je na uličnoj stazi u Bakuu došao do treće pobede ove sezone, a ukupno osme u karijeri.
Drugi je bio vozač Red Bula Maks Ferstapen, a njegov timski kolega Isak Hađar bio je trećeplasirani. Šarl Lekler iz Ferarija završio je na četvrtom mestu.
Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa zauzeo je petu poziciju, a bodove su još osvojili Luis Hamilton (Ferari), Arvid Lindblad (Rejsing Buls), Esteban Okon (Has), Oliver Berman (Has) i Karlos Sainc (Vilijams).
Antoneli je ima 302 boda u generalnom plasmanu, drugi je Rasel sa 236, a Hamilton je trećeplasirani sa 199 poena.
Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 538 bodova, drugoplasirani je Ferari sa 378, a na trećem mestu je Meklaren sa 306.
Pobedni posle trijumfa nije krio oduševljenje:
- Fantastičan je osećaj ponovo stajati na najvišoj stepenici postolja. Želim da uputim veliku zahvalnost svom timu jer su nastavili da veruju u mene tokom teškog perioda i pomogli mi da ga prebrodim. Zaista sam ponosan na to kako je protekao ovaj vikend. Prva polovina trke delovala je prilično lagano, dok sam povećavao prednost. - rekao je Rasel, pa nastavio:
- Što se tiče ponovnog starta iza bezbednosnog vozila, kada sam video Maksa iza sebe, znao sam da neće biti lako. On je na kraju trke vozio neverovatno. Kada su istaknute žute zastave, pustio sam gas, a kada sam ponovo ubrzao, ostao sam bez turba, a time i bez snage. Maks me je umalo pretekao baš na ciljnoj liniji - istakao je Džordž Rasel posle trke.
Naredna trka u šampionatu Formule 1 voziće se 4. oktobra za Veliku nagradu Malezije.
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