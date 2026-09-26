Ni to im nije pomoglo protiv Partizana: Otkriveno koliki je budžet Armanija, "grobari" gledaju u neverici!

Italijanski gigant loše otvorio sezonu u Evroligi.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Olimpije Milano poraženi su u prvom kolu Evrolige. Partizan je deklasirarao "manekene" 92:76 i na najlepši način krenuo sa novim timom u izazovnu sezonu.

Junak trijumfa bio je Karlik Džons sa 20 poena i 10 asistencija, čime je promovisan u MVP premijerne runde takmičenja.

U međuvremenu, "Gazeta delo Sport" objavila je budžete italijanskih klubova u novoj sezoni, a na listi prednjači upravo Armani!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Partizanov rival iz Arene rasoplaže čak sa 40.000.000 evra, što je za 12 miliona evropskih novčanica više od crno-belih. Zanimljivo da polovina tog iznosa dolazi od sponzorstva istoimene kompanije, koja je na čelu kluba od 2008. godine.

Ukupni rashodi klubova Serije A, svih 16 aktera, dostižu 185.000.000 evra, što je 65 odsto više nego u sezoni 2018/19. Istovremeno, samo dva kluba elitnog ranga ne posluje sa gubitkom.

Iza Armanija, ostao je Virtus iz Bolonje sa 25.000.000 evropskih novčanica, ali je trend među italijanskim crno-belima drugačiji. Preciznije, budžet je sa 32 miliona u sezoni 2024/25. smanjen na 28 miliona prošle, pa na 25 miliona ove sezone.

Daleko ispod njih ostala je Tortona sa 14,5 miliona evra, novoformirana Roma SPKR sa 12 miliona i Venecija sa 11 miliona. Maksima Roma i Napoli raspolažu sa po 10 miliona, dok Trento koji je učesnik Evrokupa ima budžet samo 7.000.000 evra.

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