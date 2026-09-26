Na spektaklu i Šekil O'Nil: Zvezdin dželat opet ruši crveno-bele! Ova činjenica ih dodatno motiviše!

Žalgiris sjajno počeo novu sezonu u Evroligi.

Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pobedom nad Crvenom zvezdom u Beogradskoj areni (83:77), litvanski šampion je pokazao da će ove sezone pokušati daleko da dogura u Evroligi.

Sa nikad skupljim timom, Žalgiris je snagu pokazao već pred "delijama", a naredno iskušenje čeka ga u "duplom kolu", pošto u Žalgirio arenu stiže evropski prvak Olimpijakos.

Crveno-beli iz Pireja su rutinski deklasirali rivala u gostima na startu takmičenja, dok su iz Žalgirisa saopštili da je dvorana već - rasprodata!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Biće to čak 42. uzastopna evropska utakmica ovog kluba za koju su planule sve ulaznice, što najbolje pokazuje kakvu atmosferu tradicionalno prave navijači u Kaunasu.

Dodatnu euforiju Litvanicma daje trijumf nad Beograđanima, pa će pokušati da naprave još jedno iznenađenje na startu evroligaške trke.

Poseban motiv domaćim igračima biće činjenica da će ih iz prvih redova gledati legendarni NBA as, Šakil O'Nil. Prisustvo jednog od najboljih centara u istoriji američke i svetske košarke biće dodatni šlag u, nema sumnje, vatrenoj atmosferi koja čeka Zvezdin navijački bratski klub.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА