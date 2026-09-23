"Jokić? Najveća prevara u istoriji košarke!" Hrvat otkrio kako je Nikola završio u Denveru

Priča o tome kako je Nikola Jokić završio u Denveru i dalje se prepričava u regionu.

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Zajedno sa srpkim košarkašem put NBA lige, gotovo u isto vreme, krenuo je i Neven Spahija. Hrvatski trener bio je pomoćnik Majka Budenholzera, a kao prvi zadatak imao je da skautira timove koji su u procesu rekonstrukcije timova.

Tada je Spahija dobio priliku da analizira i Nikolu Jokića i o tome opširno govorio za hrvatske medije 2024. godine, a o tome i dalje se priča.

- Nikola Jokić je čudo. Iste godine smo došli u NBA, on u Denver, ja u Atlantu kao pomoćni trener Majku Budenholzeru. Kako sam tek došao, dobio sam zadatak da skautiram ekipe koje su bile u rebildingu, Filadelfiju, Netse, Denver... Na njima sam se učio poslu. Kad sam video šta već tada radi Jokić, nisam mogao da poverujem. Kunem se životom, Jokićeve klipove nisam želeo da pokazujem igračima, samo Majku, nisam želeo da ih frustriram - rekao je Spahija za Index.hr.

Posebno mu je u sećanju ostao prvi put kada je gledao snimak njegove igre.

- Sećam se Budenholcerove face kad je prvi put video Nikolu, taj šokirani izraz lica, bio je zapanjen, oči su mu ispale. Kad sam prvi put video šta Nikola može i šta radi, bio sam zapanjen, uzeo sam telefon, okrenuo sam nekoliko brojeva da se raspitam. Bolje da ne kažem kakva sam razmišljanja i kakve sam komentare dobio.

Za njega je Jokić bio nepoznanica.

- Tog dečka nisam poznavao. Nisam ga nikad gledao, znao sam samo da postoji i da igra u Megi. Kasnije sam shvatio da je Miško Ražnatović uspeo da napravi nešto što niko nikad nije u istoriji košarke. Bila je to najveća prevara u istoriji košarke. I dalje mi nije jasno kako je takvog talenta uspeo da sakrije. Nikome nije palo na pamet da ga draftuje, a Miško je u međuvremenu sve dogovorio s Denverom čiji su skauti stalno bili na treninzima Mege.

Pomenuo je tada i Ognjena Stojakovića, koji i danas radi u stručnom štabu Denvera.

- Ogroman posao napravio je Ognjen Stojaković, koji je i sada pomoćni trener u Denveru. Da se jedan takav talent sakrije u 21. veku, ne mogu da poverujem. Do dana današnjeg to mi je misterija. Denver danas slobodno može da da prsten prvaka Mišku Ražnatoviću. Zaslužio je. Uspeo je da napravi da niko u Evropi nije imao pojma šta ovaj ima u Megi. Da je samo neko posumnjao, da je došao da pogleda neki trening ili utakmicu, pa Nikola bi bio među prva tri pika na draftu.

Smatra Hrvat da je za Jokića samo nebo granica.

- Slažem se sa onima koji tvrde da je glupo mešati generacije, ali postoji nešto što je egzaktno, a to su brojevi, oni će na kraju dati pravu sliku svega. Nikola nema više limita, ušao je u kategoriju najvećih svih vremena i samo je pitanje koliko će puta ponoviti ovo i na koji način. Samo mu je nebo limit - zaključio je Spahija.

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