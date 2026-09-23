GVOZDENA ZAVESA NA KRAJNJEM SEVERU: Američki pakt sa Grenlandom pali alarme u Moskvi

BITKA za Arktički krug ušla je u svoju najkritičniju fazu, a decenijski status kvo na dalekom severu upravo je nepovratno porušen.

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Višegodišnji pritisci Pentagona i vašingtonska diplomatija iza kulisa rezultirali su trilateralnim bezbednosnim sporazumom Sjedinjenih Država, Danske i autonomnih vlasti Grenlanda. Ovaj pakt u praksi čini ono što je do juče bilo nezamislivo — najveće ostrvo na svetu definitivno postaje isturena NATO tvrđava, čime se odbrambeni štit Alijanse pomera duboko prema ruskim granicama. U momentu kada su geopolitički odnosi na relaciji Brisel–Moskva dovedeni do tačke pucanja, Arktik prestaje da bude neutralna ekološka zona i postaje primarna linija fronta u novom Hladnom ratu za resurse i vojnu prevlast.

Vašington nameće diktat, Kopenhagen spašava obraz

Iza kulisa trilateralnog ugovora ne krije se diplomatska harmonija, već meseci brutalnog pritiska koji su Vašington i Bela kuća vršili na svoje evropske saveznike. Nije tajna da je Donald Tramp Arktik označio kao zonu primarnog američkog interesa, otvoreno zahtevajući kontrolu nad Grenlandom i ne prezajući od ekonomskih pretnji koje su u januaru ove godine izazvale diplomatsku krizu unutar samog NATO pakta. Finalni dokument, parafiran u Njujorku na marginama Generalne skupštine UN, predstavlja iznuđeni kompromis u kojem svaka strana javnosti servira sopstvenu istinu.

Dok je američka administracija preko društvenih mreža već trijumfalno proglasila „trajnu kontrolu nad bezbednošću i svim drugim potrebama Grenlanda“, evropski partneri grozničavo pokušavaju da ublaže utisak potpune kapitulacije pred Vašingtonom. Danska premijerka Mete Frederiksen i njen grenlandski kolega Jens-Frederik Nilsen uporno insistiraju na tome da sporazum u potpunosti poštuje suverenitet Kraljevine i pravo naroda u Nuku na samoopredeljenje. Danski šef diplomatije Lars Leke Rasmusen čak pokušava da umiri domaću javnost tezom da se odgovornost prenosi na ceo NATO, kako se ne bi steklo da su SAD jedini gazda na ostrvu. Ipak, vojna stvarnost na terenu ruši ove diplomatske oblande — Pentagon je dobio unilateralno pravo da gradi vojne objekte bez ikakvog odobrenja Danske ili Grenlanda, čime je suverenitet Kopenhagena suštinski sveden na folklor.

Buđenje hladnoratovskih aveti i rampe za Moskvu i Peking

Najveća prekretnica ovog trilateralnog ugovora ne leži u diplomatskim frazama, već u konkretnoj vojnoj praksi — vraćanju arktičke infrastrukture iz najmračnijih dana Hladnog rata. Pentagon ponovo aktivira svoje nekadašnje ključne tačke. Plan predviđa ekspresno ponovno otvaranje strateške američke vazduhoplovne baze Narsarsuak na samom jugu ostrva. Istovremeno, NATO čizma dublje gazi i na ledenu istočnu obalu, zaposedajući stanicu Mestersvig, koju je do sada kontrolisala isključivo elitna danska patrola „Sirijus“. Pomeranjem ovih piona na ledenoj ploči, Vašington uspostavlja trajni radarski i operativni nadzor nad severnim Atlantikom.

Međutim, vojna ekspanzija je samo paravan za uvođenje potpunog ekonomskog monopola. Ključna i kratkoročno najopasnija stavka ovog sporazuma jeste uvođenje apsolutnog vojno-ekonomskog veta za sve države izvan NATO kruga, sa neskrivenom namerom uperenom protiv Rusije i Kine. Kremlju i Pekingu se u potpunosti zabranjuje ne samo bilo kakvo formalno prisustvo, već i dugoročno planirane investicije u grenlandski rudarski sektor i kritične minerale. Kako klimatske promene ubrzano tope arktički led i otvaraju nove, do juče nezamislive pomorske koridore, tako se otvara i nesmetan pristup ogromnim nalazištima retkih zemnih metala. Kontrola nad ovim sirovinama za Zapad više nije ekološka dilema, već pitanje opstanka u tehnološkom sukobu sa Istokom. Zato je Vašington na ove resurse stavio katanac koji se može otključati isključivo uz njegovu pisanu dozvolu.

Pomeranje fronta na sever i zatvaranje arktičkog obruča

Zvanični Kopenhagen već dugo ne krije očiglednu istinu: Danska je vojno nemoćna da samostalno parira ruskoj dominaciji na Krajnjem severu. Baš zbog toga, danska diplomatija sada grčevito pokušava da maskira sopstveni gubitak vojnog suvereniteta plasiranjem teze o „kolektivnoj odgovornosti“. Prema rečima tamošnjih zvaničnika, bezbednost Arktika više neće biti teret na leđima jedne države, već upravljanje ovim ledenim prostranstvom prelazi pod direktnu komandu Brisela i zajedničke strukture Alijanse.

Za Evropsku uniju, koja je sve dublje zaglibljena u ekonomskom i političkom ratu iscrpljivanja sa Moskvom, ovaj trilateralni sporazum predstavlja radikalno pomeranje odbrambene linije hiljadama kilometara ka severu. Sa druge strane, Rusija je decenijama sistematski gradila svoju arktičku tvrđavu — reaktivirala je desetine napuštenih sovjetskih baza, instalirala sofisticirane PVO sisteme S-400 i izgradila mrežu naprednih radarskih stanica tipa „Rezonans-N”. Potpisivanjem ugovora o Grenlandu, Zapad pokušava da izvede klasičan geopolitički kontramanevar. Integracijom najvećeg ostrva pod NATO kišobran, Alijansa praktično zatvara bezbednosni obruč u severnom Atlantiku. To Pentagonu omogućava ono što mu je najvažnije: uspostavljanje sistema za ranu detekciju ruskih interkontinentalnih balističkih raketa i apsolutni nadzor nad ruskom Severnom flotom koja kontroliše vitalne morske puteve.

Na ledenim leđima nove hladnoratovske arhitekture

Stavljanjem parafa na ovaj trilateralni dokument zvanično je sahranjena vizija Arktika kao mirne oaze međunarodne naučne saradnje i niskih političkih tenzija. Geopolitička realnost ne trpi idealizam: Grenland je postao najvredniji zalog u komplikovanoj partiji šaha velikih sila. Dok Vašington preko ove teritorije definitivno cementira svoju vojnu hegemoniju nad strateškim severnim prolazima, a Danska očajnički pokušava da održi privid sopstvenog suvereniteta, NATO je izgradio kapitalno uporište za buduće sukobe. U trenutku kada su mostovi između Zapada i Moskve potpuno spaljeni, Bela kuća ovim manevrom direktno steže obruč oko ruskih granica na severu. Za Kremlj ovo nije diplomatska nota već otvorena bezbednosna pretnja, što ledena prostranstva Arktika pretvara u jedno od najopasnijih i najnepredvidljivijih geopolitičkih žarišta u godinama koje dolaze.

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