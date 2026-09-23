Društvo

KIŠA ĆE I DANAS PADATI: Detaljna vremenska prognoza, evo kolike nas temperature očekuju

В.Н.

23. 09. 2026. u 07:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JUTRO hladno i u većem delu vedro, samo u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima mestimično niska oblačnost ili lokalna pojava magle.

КИША ЋЕ И ДАНАС ПАДАТИ: Детаљна временска прогноза, ево колике нас температуре очекују

Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Tokom dana umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Najviša temperatura od 18 do 22 °S. Krajem dana postepeno razvedravanje.

Do kraja sedmice jutra sveža

Narednih dana jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25 °S.

U četvrtak pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove.

Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije.

BONUS VIDEO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini