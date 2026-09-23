KIŠA ĆE I DANAS PADATI: Detaljna vremenska prognoza, evo kolike nas temperature očekuju

JUTRO hladno i u većem delu vedro, samo u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima mestimično niska oblačnost ili lokalna pojava magle.

Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Tokom dana umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Najviša temperatura od 18 do 22 °S. Krajem dana postepeno razvedravanje.

Do kraja sedmice jutra sveža

Narednih dana jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25 °S.

U četvrtak pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove.

Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije.

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