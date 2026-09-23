PETRODOLARI "ZAPALILI" KAMPANJU: Francusku socijalnu i političku scenu ozbiljno uzdrmao rat u Iranu

Francusku socijalnu i političku scenu ozbiljno su uzdrmali petrodolari.

Foto: Goran Čvorović

Rat u Iranu ponovo se drastično odrazio na cene goriva na pumpama. Litar je odavno premašio dva evra, a negde se približio i vrtoglavnoj brojki tri. Morao je da reaguje i predsednik Makron koji je održao sastanak kriznog štaba na kome je pokušano da se pronađe bar delimično i ad-hok rešenje za ublažavanje krize.

Posle relativnog smirivanja tokom najvrelijih dana leta, kada je "Total" na svojim pumpama ograničio cenu na 1,99 evra, ponovo je došlo do naglog skoka. Glavni uzrok je nastavak rata na Bliskom istoku, gotovo blokiran Ormuski moreuz kroz koji prolazi značajan deo svetske trgovine naftom, uz nove probleme na alternativnim putevima snabdevanja. Napadi Huta pogodili su pravac preko saudijskog naftovoda ka luci Janbu na Crvenom moru, čime su dodatno smanjene količine koje zaobilaze Ormuz. Ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije takođe utiču na smanjenje ponude i rast cena.

Cene na francuskim pumpama sada su na istorijski visokom nivou. Litar dizela košta u proseku oko 2,40 evra, bezolovni 95 oko 2,22, a onaj "razblažen" sa deset odsto etanola oko 2,18 evra. Na pojedinim pumpama na auto-putevima dizel se približava psihološkoj granici od tri evra, a potrošači se pitaju kada će dostići 4. Samo za mesec dana dizel je poskupeo za oko 17 centi.

Vlada za sada odbija opšte smanjenje poreza ili zamrzavanje cena, uz obrazloženje da bi takve mere bile preskupe za državni budžet i mogle da izazovu nestašice. Umesto toga opredelila se za ciljanu pomoć. Radnicima s manjim primanjima koji zbog posla prelaze velike razdaljine namenjena je subvencija od 100 evra, dok je poslodavcima omogućeno da zaposlenima isplate premiju za gorivo do 600 evra bez poreza i socijalnih doprinosa. Posebne mere postoje za poljoprivrednike, prevoznike, taksiste i druge najugroženije profesije. Vlada je za sinoć predvidela saopštavanje dodatnih mera za ublažavanje udara visokih cena goriva.

Građani su ogorčeni, smatrajući da im sto evra ne vrši posao. Pre svega traže od države da smanji takse. Fiskalno opterećenje ide i do 60 odsto. Pri tom, unutar toga PDV od 20 odsto se obračunava i na akcizu.

Sve to događa se usred predizborne kampanje koja se polako zahuktava pred predsedničke izbore koji će biti održani na proleće. Gorivo je već postalo jedna od glavnih tema. Marin Le Pen i Nacionalno okupljanje traže da PDV na energiju i gorivo bude smanjen na 5,5 odsto. Žan-Lik Melanšon predlaže ograničavanje cene benzina na 1,70, a dizela na 1,80 evra po litru. Socijalistkinja Segolen Roajal takođe smatra da benzin ne bi smeo da pređe 1,70 evra, uz smanjenje PDV i ograničavanje rafinerijskih marži. Kandidat republikanaca Brino Retajo takođe predlaže smanjenje troškova energije i goriva, ali odbacuje rešenja svojih rivala.

Saudijska Arabija je juče ponovo pustila u rad svoj naftovod Istok–zapad, manje od deset dana pošto je Rijad bio primoran da zatvori ovu ključnu trasu za transport sirove nafte ka Crvenom moru posle napada dronovima, zbog čega je cena sirove nafte na svetskom tržištu sada pala ispod 100 dolara. Ali, rat na strateškim pravcima nafte još traje, uz strahovanja građana da bi cenu, po sistemu jo-jo, mogao pre da pomera nagore nego nadole.

FRANCUZI OBEZBEĐUJU SAUDIJSKU INFRASTRUKTURU?

Francuska je saopštila da je spremna da pomogne u zaštiti saudijske energetske infrastrukture suočene s napadima Huta. Pariz je Rijadu ponudio pomoć u obezbeđivanju pre svega infrastrukture u Janbuu i naftovoda Istok–zapad, ističući da bi takav angažman bio "isključivo odbrambenog karaktera".