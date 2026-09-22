Nikola Grbić i Poljska dominantno do polufinala Evropskog prvenstva
Novi veliki uspeh za trofejnog srpskog stručnjaka.
Nikola Grbić nastavlja pohod na medalju sa Poljskom. Njegova selekcija plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu ubedljivo savladala Nemačku 3:0 (25:23, 25:17, 25:17).
Poljaci će zbog toga završnicu šampionata igrati u Milanu, gde ih očekuje borba za mesto u finalu. Nemačka je uspela da pruži ozbiljan otpor samo u prvom setu, dok je Grbićev tim u naredna dva potpuno preuzeo kontrolu.
Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Vilfredo Leon sa 17 poena. Bartoš Bolodž dodao je 13, dok su Nemci najveći učinak imali preko Erika Rorsa, koji je meč završio sa 12 poena, i Tobijasa Kristijana Branda sa 11.
Za Grbića je plasman među četiri najbolje selekcije posebno značajan i zbog neverovatnog kontinuiteta koji ima na klupi Poljske. Na prethodnih devet takmičenja na kojima je predvodio ovu reprezentaciju osvajao je medalju.
Sada je još samo jedna pobeda potrebna da se niz nastavi i na desetom uzastopnom takmičenju.
Posle grupne faze i osmine finala, Poljska je tako stigla do dela turnira u kojem će se odlučivati o medaljama. Prva prepreka u Milanu biće joj meč za plasman u finale gde ih čega duel sa pobednikom duela Belgija - Slovenija, koja je bila bolja od Srbije u osmini finala.
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