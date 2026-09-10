VUČEVIĆ RASKRINKAO HELEZOV PLAN: Ukidanje RS je poziv na rušenje Dejtona - Srbija neće dozvoliti ugrožavanje našeg naroda preko Drine!

PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević danas je najoštrije osudio, kako je istakao, opasne i ratnohuškačke izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji je pozvao na ukidanje Republike Srpske, i istakao da takve izjave predstavljaju otvoreni poziv na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i nastavak politike mržnje prema srpskom narodu.

Foto: Novosti

- Predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka godinama ulažu ogromne napore u očuvanje mira, stabilnosti i ekonomskog napretka celog regiona, dok ekstremisti poput Heleza konstantno pokušavaju da podvale lažne narative, prizovu ratne sukobe i ponovo zapale Balkan - naveo je Vučević na mreži X.

Najoštrije osuđujem sramotne, opasne i ratnohuškačke izjave Zukana Heleza, koje ne predstavljaju ništa drugo nego otvoreni poziv na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i nastavak politike mržnje prema srpskom narodu.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao i Srpska napredna… pic.twitter.com/C8OdL5wbrP — Miloš Vučević (@milos_vucevic) September 10, 2026

Dodao je da pozivi na ukidanje Republike Srpske i nekakvo "delovanje nakon toga" nisu samo prazne pretnje, već je reč o direktnom napadu na ustavni poredak, na mir i na pravo srpskog naroda da živi bezbedno na svojim vekovnim ognjištima.

Vučević je istakao da Republika Srpska nije nikakva "paradržavna tvorevina", već međunarodno verifikovan entitet, garantovan Dejtonskim sporazumom, nastao borbom i voljom srpskog naroda.

- Poručujem i Helezu i svim njegovim medijskim sponzorima u regionu koji brže-bolje trče da šire njegovu otrovnu retoriku: Srbija je danas ekonomski i politički snažna, stabilna i nikome više neće dozvoliti da ucenjuje ili ugrožava naš narod preko Drine - naglasio je Vučević.

On je istakao da će Republika Srpska i Srbija ostati jedinstvene u očuvanju mira, ali i odlučne u odbrani svojih vitalnih nacionalnih interesa. Ministar odbrane BiH Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče svoj potpis sa stvaranja Republike Srpske.

On je Republiku Srpsku nazvao "genocidnom paradržavnom tvorevinom" i dodao "mi znamo šta nam je činiti nakon toga".

(Tanjug)

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