Politika

VUČEVIĆ RASKRINKAO HELEZOV PLAN: Ukidanje RS je poziv na rušenje Dejtona - Srbija neće dozvoliti ugrožavanje našeg naroda preko Drine!

В.Н.

10. 09. 2026. u 15:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević danas je najoštrije osudio, kako je istakao, opasne i ratnohuškačke izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji je pozvao na ukidanje Republike Srpske, i istakao da takve izjave predstavljaju otvoreni poziv na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i nastavak politike mržnje prema srpskom narodu.

ВУЧЕВИЋ РАСКРИНКАО ХЕЛЕЗОВ ПЛАН: Укидање РС је позив на рушење Дејтона - Србија неће дозволити угрожавање нашег народа преко Дрине!

Foto: Novosti

- Predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka godinama ulažu ogromne napore u očuvanje mira, stabilnosti i ekonomskog napretka celog regiona, dok ekstremisti poput Heleza konstantno pokušavaju da podvale lažne narative, prizovu ratne sukobe i ponovo zapale Balkan - naveo je Vučević na mreži X.

Dodao je da pozivi na ukidanje Republike Srpske i nekakvo "delovanje nakon toga" nisu samo prazne pretnje, već je reč o direktnom napadu na ustavni poredak, na mir i na pravo srpskog naroda da živi bezbedno na svojim vekovnim ognjištima.

Vučević je istakao da Republika Srpska nije nikakva "paradržavna tvorevina", već međunarodno verifikovan entitet, garantovan Dejtonskim sporazumom, nastao borbom i voljom srpskog naroda.

- Poručujem i Helezu i svim njegovim medijskim sponzorima u regionu koji brže-bolje trče da šire njegovu otrovnu retoriku: Srbija je danas ekonomski i politički snažna, stabilna i nikome više neće dozvoliti da ucenjuje ili ugrožava naš narod preko Drine - naglasio je Vučević.

On je istakao da će Republika Srpska i Srbija ostati jedinstvene u očuvanju mira, ali i odlučne u odbrani svojih vitalnih nacionalnih interesa. Ministar odbrane BiH Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da povuče svoj potpis sa stvaranja Republike Srpske.

On je Republiku Srpsku nazvao "genocidnom paradržavnom tvorevinom" i dodao "mi znamo šta nam je činiti nakon toga".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI