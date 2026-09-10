VAŽNO ZA SRBE U DIJASPORI: Ističe rok za prijavu za glasanje na izborima 25. oktobra - evo kako do 3. oktobra da obezbedite svoje pravo
DRŽAVLjANI Srbije koji imaju boravište u inostranstvu mogu do 3. oktobra u ponoć podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upišu da će, na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar, glasati i iskoristiti svoje biračko pravo u inostranstvu.
DRŽAVLjANI Srbije koji imaju boravište u inostranstvu mogu do 3. oktobra u ponoć podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upišu da će, na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar, glasati i iskoristiti svoje biračko pravo u inostranstvu.
Kako se navodi u obaveštenju objavljenom na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu se upisati preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije.
Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime i prezime birača; ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o državi, opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima i potpis podnosioca zahteva.
Diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da birač želi da glasa prema mestu boravišta u inostranstvu, na propisani način dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji, koja o tome donosi rešenje.
Po donošenju rešenja o određivanju biračkih mesta od strane nadležne izborne komisije za glasanje na izborima, nadležna opštinska, odnosno gradska uprava donosi rešenje o upisivanju podatka da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i biračko mesto na kome će glasati, odnosno rešenje da nisu ispunjeni uslovi da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.
Nakon donošenja rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.
Podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može se upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak.
Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.
Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti elektronskim putem, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – https://upit.birackispisak.gov.rs/.
Osim toga, uvid u podatke koji se vode o biraču može se izvršiti i preko Portala eUprava (usluga eZahtev za upis/izmenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku).
Potrebno je da je građanin registrovani korisnik Portala eUprava, a prijava na Portal eUprava moguća je putem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.
Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak, navodi se u obaveštenju.
(Tanjug)
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