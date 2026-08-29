"SVIDEO MI SE ŠTA ZVEZDA PRAVI": Vajler-Beb progovorio o odluci da pojača crveno-bele

NEMAČKI košarkaš Nik Vajler Beb igraće naredne sezone za Crvenu zvezdu. Dok se priprema za novu sezonu iskoristio je priliku da pogleda utakmicu reprezentacije Srbije, a otkrio je i kako je došlo do toga da pojača crveno-bele.

FOTO: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

On je iz prvih redova "Beogradske arene" pratio ubedljiv trijumf Nikole Jokića i "orlova" nad Islandom (102:73) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

- Drago mi je što nisam tamo na terenu, protiv njega - poručio je Vajler-Beb i nastavio: „Odigrali smo nekoliko utakmica protiv njih, ali dobro je gledati ih sa strane - rekao je Vajler-Beb za "Meridian sport".

Sjajni organizator igre se polako prilagođava na život u Beogradu.

- Ovde smo otprilike nedelju dana. Sve je sjajno. I dalje istražujemo grad, otkrivamo novu hranu, nove kafiće. Za sada mi se veoma dopada.

Radiće sa Ibonom Navarom, ali i novim saigračima.

- Sve je sjajno. Nemam na šta da se požalim. Naravno, veoma je rano i još pokušavam da pohvatam mnogo toga, ali zaista nemam nijednu zamerku.

Zvezda je počela pripreme za novu sezonu, ali tim nije kompletan.

- Imamo odličan sastav. Samo moramo da uradimo ono što je do nas. Moramo da se uigramo, da igramo zajedno dobro i da sačekamo nekoliko momaka koji su trenutno sa reprezentacijom Nigerije. Mislim da ćemo, kada se svi vrate, moći da složimo sve kako treba.

Srećan je što će deliti svlačionicu sa Krisom Džonsom.

- Radujem se igranju sa svima. Odavno sam u kontaktu sa Krisom Džonsom. Poznajemo se još iz vremena kada je bio u Valensiji i imamo dobar odnos, ali radujem se što ću zaigrati sa svima.

Kao protivnik crveno-belih je imao priliku da oseti atmosferu u "Areni". Sad će igrati za navijače Zvezde.

- Mnogo mi se više sviđa što će navijači sada biti uz mene, a ne protiv mene. To je potpuno drugačiji osećaj.

Dotakao se i očekivanja od sezone 2026/27.

- Samo sam uzbuđen što ćemo izaći na teren, videti šta imamo i šta možemo da napravimo zajedno. Jedva čekam da zaigram. Trenutno nemam neka posebna očekivanja. Želim samo da damo 100 odsto u svakoj utakmici.

Kao i svi igrači i on jedna čeka da odigra večiti derbi.

- Uzbuđen sam. Čuo sam mnogo o tome, gledao snimke i video dosta toga. Sada jedva čekam da konačno obučem dres i zaigram u tim utakmicama.

Otkrio je zašto je odlučio da prihvati ponudu Zvezde.

- Video sam kako drugi timovi grade svoje sastave, a ovde mi se dopalo ono što su želeli da naprave, kao i njihova želja da me dovedu. Mislim da je ovo bila odlična prilika - zaključio je Vajler-Beb.

Crveno-beli prvu utakmicu u novoj sezoni igraju 24. septembra protiv Žalgirisa u Evroligi.

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