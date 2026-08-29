BORIĆE SE ZA MEDALJU: Jovana Arsić se plasirala u finale Svetskog prvenstva u veslanju
REPREZENTATIVKA Srbije u veslanju Jovana Arsić plasirala se ove subote u finale Svetskog prvenstva u Amsterdamu u disciplini skif (W1x).
Iskusna 33-godišnjakiša iz Novog Sada je bila drugoplasirana u drugom polufinalu rezultatom 7.26,25 minuta.
Jedina bolja od Srpkinje u njenoj grupi bila je veslačica iz Irske Fiona Murta sa 7.24,68 minuta.
Finalna trka na programu je u nedelju od 13.52 časova.
Podsetimo, Jovana Arsić je pre mesec dana osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu u Varezeu.
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