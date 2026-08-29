Ostali sportovi

DOMINACIJA: Zorana Arunović osvojila zlatnu medalju na Mediteranskim igrama

Танјуг

29. 08. 2026. u 15:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKA reprezentativka u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u disciplini 10 metara vazdušni pištolj.

ДОМИНАЦИЈА: Зорана Аруновић освојила златну медаљу на Медитеранским играма

Photo: Zhao Dingzhe / Xinhua News / Profimedia

Ova 39-godišnjakinja iz Beograda je do najsjajnije medalje u Tarantu stigla tako što je "upucala" 239,3 krugova u finalu.

Do kraja Mediteranskih igara Arunović će imati još jednu šansu za medalju, u miksu sa Damirom Mikecom.

Podsetimo, njih dvoje su u ovoj disciplini 2024. godine na Olimpijskim igrama u Parizu stigli do zlatnog odličja.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO, TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija

KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO", TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija