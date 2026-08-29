DOMINACIJA: Zorana Arunović osvojila zlatnu medalju na Mediteranskim igrama

SRPSKA reprezentativka u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u disciplini 10 metara vazdušni pištolj.

Photo: Zhao Dingzhe / Xinhua News / Profimedia

Ova 39-godišnjakinja iz Beograda je do najsjajnije medalje u Tarantu stigla tako što je "upucala" 239,3 krugova u finalu.

Do kraja Mediteranskih igara Arunović će imati još jednu šansu za medalju, u miksu sa Damirom Mikecom.

Podsetimo, njih dvoje su u ovoj disciplini 2024. godine na Olimpijskim igrama u Parizu stigli do zlatnog odličja.

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