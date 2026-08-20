AMERI TVRDE: Srpski reprzentativac drugi pik na draftu 2028. godine!

UGLEDNI ESPN objavio je listu najvećih talenata ovog leta.

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Posebno mesto zauzima Nikola Kusturica od koga mnogo očekuju. Kusturica se nalazi na drugom mestu među prospektima za NBA draft 2028. godine, odmah iza Žoakima Bumtje Bumtjea, svog nekadašnjeg saigrača iz Barselone.

ESPN navodi da će Kusturica, koji će od naredne sezone nastupati za UCLA, provesti dve godine na koledžu pre nego što izađe na NBA draft. Srpski košarkaš je tokom leta ostavio snažan utisak na međunarodnoj sceni, pošto je predvodio Srbiju do srebrne medalje na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Istanbulu.

Na tom turniru Kusturica je bio jedan od najzapaženijih pojedinaca, pošto je prosečno beležio 24,6 poena, 6,9 skokova, 2,3 ukradene lopte i 1,7 blokadu, uz 46,8 odsto šuta iz igre.

ESPN posebno ističe da je sa svega 17 godina i dalje veoma mlad za koledž košarku, ali da poseduje izuzetnu takmičarsku energiju, kao i napadački potencijal koji mu omogućava da bude opasan na sva tri nivoa.

Američki medij navodi i da Kusturica još ima prostora za napredak kada su u pitanju efikasnost i šut za tri poena, ali da je vreme na njegovoj strani kada je razvoj u pitanju. U prethodnoj sezoni u Barseloni šutirao je 42 odsto iz igre kroz različita takmičenja.

Ispred srpskog reprezentativca nalazi se samo Žoakim Bumtje Bumtje, koji je ovog leta bio MVP Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, nakon što je sa selekcijom SAD osvojio zlatnu medalju. On će od naredne sezone igrati za prestižni Đuku i već sada se smatra prvim favoritom za poziciju prvog pika 2028. godine.

Zanimljivo je da su Kusturica i Bumtje Bumtje prethodno zajedno igrali u Barseloni, a sada će obojica imati priliku da se kroz različite puteve pripremaju za NBA.

Kada je reč o draftu 2027. godine, ESPN trenutno kao najvećeg prospekta izdvaja Slovenca Stefana Joksimovića, koji je tokom leta dodatno podigao svoju vrednost osvajanjem MVP priznanja na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina.

Ipak, za srpsku košarku posebno je značajna upravo procena ESPN-a da je Nikola Kusturica trenutno drugi najveći prospekt za NBA draft 2028. godine.

Pred njim su dve godine na UCLA, tokom kojih će imati priliku da dodatno razvije svoju igru i potvrdi status jednog od najzanimljivijih mladih igrača na svetu.

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