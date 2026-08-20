KAKAV USPEH NA LAGATORU! Srpske bokserke Jovana Devetaković i Sonja Vukšić u finalu EP, Milenkoviću bronza!

Ogroman podvig juniorske reprezentacije Srbije na takmičenju šampionata Starog kontinenta.

Foto: SBS/M. Marković

Srpske bokserke Jovana Devetaković i Sonja Vukšić plasirale su se u finale Evropskog juniorskog prvenstva i tako obezbedile najmanje srebrne medalje, dok je Vuk Milenković osvojio bronzanu medalju.

Jovana Devetaković je u polufinalu kategorije do 57 kilograma ubedljivo savladala reprezentativku Španije Kristinu Garsiju Peinado. Pred njom je sad borba za zlatnu medalju, u finalu će se sastati sa Ruskinjom Anastasijom Golunovom.

Sonja Vukšić je u kategoriji do 75 kilograma savladala Engleskinju Tabisu Mojo i izborila mesto u finalu gde je očekuje Ruskinja Daria Antipova.

Milenković je u kategoriji do 90 kilograma u četvrtfinalu na poene, odlukom sudija, savladao Ukrajinca Josipa-Vladislava Kozakeviča i izborio mesto među četiri najbolja boksera Evrope, samim tim i bronzanu medalju. Zbog povrede zadobijene u tom meču, Milenković neće moći da se bori u polufinalu, pa će ostati na bronzanoj medalji.

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