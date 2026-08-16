KAPITEN ZVEZDE OTKRIO: "Igrači su bili nezadovoljni Obradovićem..."

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić otkrio je kako su crveno-beli visoko poleteli sa Obradovićem na klupi a onda ubrzo i "tresnuli o zemlju".

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Objasnio je šta je bio najveći problem kod Obradovića.

"Upravo je sve to na neki način postalo problem, jer je pokušavao sve te informacije da nam ubaci u glavu, a nekim igračima to nije odgovaralo i malo smo se pogubili. Igrači u određenim situacijama više nisu bili sigurni šta treba da rade. Pričao sam sa Sašom o tome i rekao mu da igrači ne mogu da gledaju košarku njegovim očima, jer je on praktično 24 sata u košarci. Ne može svako da ga isprati. Tu ima mnogo detalja, sitnica... Njegova vizija je fenomenalna, mnogo toga vidi i mnogo priča, ali onda sve to treba preneti na igrače, a to nije lako. Hteo je najbolje. Nikada nisam video nekoga ko je posvećeniji, ali možda je pojedinim igračima morao da pristupi malo drugačije".

Dobrić otkrio da je deo ekipe počeo da pokazuje znake nezadovoljstva načinom na koji je Saša Obradović vodio rotaciju što je bila i najveća zamerka treneru i od većeg broja navijača.

"Razgovarao sam sa stručnim štabom. Mnogi igrači nisu bili zadovoljni zato što ih je Saša izvodio baš u trenucima kada su dobro igrali. Kada sprema utakmicu, kao da unapred napravi šablon kako bi ona trebalo da izgleda, ko će u kom trenutku da igra... Kao da više prati taj plan nego ono što se u datom momentu događa na terenu. Naravno, ne radi on to namerno da bi presekao igrača, nego ima svoju viziju i nje se drži. Ipak, sa tom vizijom na kraju nije uspeo... Mislim da bi Sašin sistem mogao da funkcioniše kada bi dobio dovoljno vremena, recimo da dve ili tri godine ima istu ekipu".

Prema mišljenju Dobrića, sklanjanje Donatasa Motiejunasa iz rotacije bila je velika greška Obradovića.

"Donatas nam je praktično preokrenuo sezonu. Onda su se u tom periodu vratili Bolomboj i Rivero, pa smo odjednom imali četvoricu centara, uz Odželeja. Saša je tada odlučio da skloni Motiejunasa, a ja mislim da je to bila greška. Verujem da ni Donatas to nije očekivao, jer je imao važnu ulogu i dobro je poznavao Sašin sistem. Bio nam je veoma bitan šraf" - rekao je Dobrić za podkast "6.75".