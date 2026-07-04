Košarka

SRBIJA U FINALU SVETSKOG PRVENSTVA! "Orlići" kroz dramu srušili domaćina! Medalja u džepu!

Новости.онлине

04. 07. 2026. u 21:53

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Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je domaćina Tursku rezultatom 76:71 u polufinalu Svetskog prvenstva u Istanbulu.

СРБИЈА У ФИНАЛУ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА! Орлићи кроз драму срушили домаћина! Медаља у џепу!

ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Tako su naši reprezentativci već obezbedili medalju, a da li će biti srebrna ili zlatna, znaće se u nedelju posle velikog finala protiv SAD od 20 časova, koja je ranije danas deklasirala Australiju 114:65.

Evropskim šampionima se tako ukazala prilika da, pošto su pokorili Stari kontinent i čitavu planetu bace pod noge, a to će uraditi ako savladaju moćne Amere. Ali, ukoliko to i ne učine sutra, oni su za nas već pobednici, samim plasmanom u borbu za najsjajnije odličje!

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Nikola Kusturica sa 25 poena, ispratio ga je Matija Lukić sa 20 koševa, Simjanovski je bio dvocifren sa 10 poena i sedam asistencija, Miličić 7...

Što se tiče Turske, najbolji je bio Omer Kutlaj, sin legendarnog Ibrahima Kutlaja meč je završio sa 25 poena, Bešir Brajant je dodao 17, a Darijus Karutasu jedan poen manje.

Domaćin je bolje ušao u meč i već tokom prve četvrtine stigao do prednosti (13:7), ali je tada proradio srpski inat.

Na krilima Nikole Kusturice već do kraja uvodnog kvartala, naši momci su preokrenuli i sa prednošću dočekali drugi kvartal (19:16).

Razigrala se Srbija u narednoj četvrtini, te je u jednom trenutku imala ogromnu dvocifrenu prednost od +11. Tada je na semaforu pisalo 25:36, ali turski košarkaši se nisu predavali.

Išlo je vođstvo "orlića" na maksimalnih 13 poena viška u trećoj deonici (40:53). Tu su se srpski asovi malo uspavali, što je Turska iskoristila i već do poluvremena serijom 14:2 na veliku pauzu otišli samo sa pola koša zaostatka (54:55).

ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Poslednja četvrtina donela je dramu. Turska je preokretom došla do pet poena viška (55:60), da bi potom usledila dobra odbrana i serija Srbije od 12:0! 

Otvorio ju je trojkom Nikola Kusturica, "orlići" su na šest minuta pre kraja izjednačili rezultat (60:60), usledila je potom i trojka Lukića, za niz od 8:0 i vođstvo na pet minuta pre kraja meča (60:63), a na kraju i fenomenalni Lukić koji je pogodio za 12:0, za petu asistenciju Ognjena Simajnovskog.

Srbija je poslednja četiri minuta dočekala vođstvom 67:60. Karatsu je prekinuo niz naše selekcije, smanjivši trojkom na 67:63. Poništio ju je Simjanovski, pogodivši za 65:72, ali je Kutlaj uzvratio istom merom pogodivši za minus četiri (68:72).

Još jedan pogodak za tri Kutlaja, približio je Tursku samo na posed 71:73, ali je Galić iznudio faul u napadu Brajanta. Zatim je sa bacanja Simjanovski zbog nesportske klupe Turske, povisio na 74:71.

Nikola Kusturica je sa slobodnih bacanja bio polovičan, ali dovoljno da se prednost uveća (75:71). Do kraja je ostao minut i tri sekunde.

Promašena trojka Kusturice, ali i Kutlaja označila je da slavlje može da počne. Simjanovski je jednim "penalom" stavio tačku na konačan trijumf.

SRBIJA - TURSKA 76:71 (19:16, 21:16, 15:22, 21:17)

Dvorana: BDC, Istanbul. Sudije: Alan Dos Santos (Brazil), Mikel Maniste (Estonija), Vasem Huseini (Kanada).

TURSKA: D. Ozturk, Karutasu 16, Opdžun, Brajant 17, A. Ozturk 4, Kutlaj 25, Simšek, Šik 5, Agačdelen 1, Tolan, Arda 3, Jaziči.

SRBIJA: Galić 2, Đurović, Stepanović 2, Simjanovski 10, Veselinović, Lukić 20, Šaponjić, Miladinović 6, Bjelica 4, Kusturica 25, Miličić 7, Pavlović.

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