Košarka

SRBIN JE ČUDO! Nestvaran debi Bogoljuba Markovića u NBA ligi

Новости онлајн

05. 07. 2026. u 08:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Milvokija pobedili su večeras u Sakramentu ekipu Golden Stejta rezultatom 97:83 u utakmici Letnje NBA lige.

СРБИН ЈЕ ЧУДО! Нестваран деби Богољуба Марковића у НБА лиги

FOTO: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš i član Milvokija Bogoljub Marković zabeležio je 14 poena, šest skokova i tri asistencije, uz šut iz igre 7/11 za 25 minuta na terenu.

Najefikasniji u ekipi Milvokija bio je Brendon Boston Džunior sa 17 poena.

U redovima Golden Stejta istakao se Rajan Nembard sa 15 poena.

Milvoki će narednu utakmicu igrati sutra od 21 sat protiv Bruklina.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE TI JE LJUBAVNICA?! Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: Pet godina mlađa

"GDE TI JE LjUBAVNICA?!" Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: "Pet godina mlađa"