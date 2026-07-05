SRBIN JE ČUDO! Nestvaran debi Bogoljuba Markovića u NBA ligi
Košarkaši Milvokija pobedili su večeras u Sakramentu ekipu Golden Stejta rezultatom 97:83 u utakmici Letnje NBA lige.
Srpski košarkaš i član Milvokija Bogoljub Marković zabeležio je 14 poena, šest skokova i tri asistencije, uz šut iz igre 7/11 za 25 minuta na terenu.
Najefikasniji u ekipi Milvokija bio je Brendon Boston Džunior sa 17 poena.
U redovima Golden Stejta istakao se Rajan Nembard sa 15 poena.
Milvoki će narednu utakmicu igrati sutra od 21 sat protiv Bruklina.
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