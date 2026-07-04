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SLOM ZA ČETIRI MINUTA: "Delfini" potopljeni na turniru u Budimpešti! Ova četvrtina je presudila!

Новости онлине/С.К./

04. 07. 2026. u 23:00

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ČASNO na kraju. Vaterpolisti Srbije su u drugom kolu turnira u Budimpešti izgubili od domaćina Mađarske – 13:17 (2:2, 1:6, 5:5, 5:4).

СЛОМ ЗА ЧЕТИРИ МИНУТА: Делфини потопљени на турниру у Будимпешти! Ова четвртина је пресудила!

Foto Nikola Skenderija

Srbi se u nedelju (9.15) u poslednjem kolu sastaju sa Holandijom koja je savladala Gruziju (Rogač 4) sa 15:14.

Izabranici Vladimira Vujasinovića pružili su jak otpor Mađarima. Naši su krenuli odvažno i golovima Martinovića i Kojića poveli su sa 2:0. Domaćin je ubrzo izjednačio, a meč je prelomio kada je u drugoj četvrtini za četiri minuta napravio seriju 4:0 za 8:3.

U trećoj četvrtini zahvaljujući Vasiliju Martinoviću, domaćin nije stekao još ubedljiviju prednost.

U poslednjih osam minuta naši su se nekoliko puta primakli na minus tri. Ipak, Mađari nisu dozvolili „delfinima“ da opasnije priprete.

Tabela: Mađarska 6, Srbija 3, Holandija 3, Gruzija 0 bodova.

MAĐARSKA - SRBIJA 17:13 (2:2, 1:6, 5:5, 5:4)

BAZEN: „Alfred Hajoš“ u Budimpešti. Gledalaca: 5.000. Igrač više: Mađarska 10 (6), Srbija 13 (5). Peterci: Mađarska 1 (1), Srbija 4 (4).

MAĐARSKA: Ćoma (9 odbrana), Burijan 1, Manherc 4, Ekler 1, Varga 2, Dala, Fekete, Zalanki 3, Nemet, Vendel Vigvari 3, Janšik 1, Salai 1, Gjapaš (6 odbrana), Šepfalvi 1.

SRBIJA: Glušac (8 odbrana), Pljevančić, Stanojević 1, Novaković 2, Kojić 2, Milojević, Trtović, Gavrilović, Kovačević 1, Martinović 6, Krstić, Božović, Virijević, Jauković 1.

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