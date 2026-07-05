Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

Мистер Типстер

05. 07. 2026. u 08:52

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: Tanjug/AP/Eric Smith

Nedelja

14.00 Kalmar - Orgrite 1 (1.55)

17.00 Srbija U19 - Hrvatska U19 2 (1.87)

22.00 Brazil - Norveška 1 (1.85)

Ukupna kvota: 5.36

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