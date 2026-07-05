Politika

"NEMAM OBJAŠNJENJE ZA TOLIKO GLUP POTEZ": Blokaderka Biljana Lukić udarila na ZLF zbog Dinića

V.N.

05. 07. 2026. u 07:54

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BLOKADERKA Biljana Lukić uključila se u rat frakcija u Zeleno-levom frontu (ZLF).

НЕМАМ ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА ТОЛИКО ГЛУП ПОТЕЗ: Блокадерка Биљана Лукић ударила на ЗЛФ због Динића

Foto: Printskrin

Ona se oglasila povodom istupa poslanika ZLF Rastislava Dinića koji je javno uskratio podršku blokaderima, iako ceo pokret još uvek, makar na papiru, pruža podršku takozvanim studentima.

- Sa zakašnjenjem sam saznala da je prof. Rastislav Dinić skrajnut u ZLF-u - navela je Biljana Lukić na društvenoj mreži "X" i dodala:

- Nemam objašnjenje za toliko glup potez, ako nije Balaševićevo 'boljima se teško prašta" - napisala je ona.

Foto: Printskrin

Podsetimo, rascep u ZLF počeo je nakon što je Dinić javno izneo svoj stav da taj pokret ne treba da podržava blokadera.

On se oglasio nakon propalog blokaderskog protesta u Kraljevu, na kom je govorila advokatica Jelena Pavlović, bivša poslanica Branimira Nestorovića.

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