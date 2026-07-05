"NEMAM OBJAŠNJENJE ZA TOLIKO GLUP POTEZ": Blokaderka Biljana Lukić udarila na ZLF zbog Dinića
BLOKADERKA Biljana Lukić uključila se u rat frakcija u Zeleno-levom frontu (ZLF).
Ona se oglasila povodom istupa poslanika ZLF Rastislava Dinića koji je javno uskratio podršku blokaderima, iako ceo pokret još uvek, makar na papiru, pruža podršku takozvanim studentima.
- Sa zakašnjenjem sam saznala da je prof. Rastislav Dinić skrajnut u ZLF-u - navela je Biljana Lukić na društvenoj mreži "X" i dodala:
- Nemam objašnjenje za toliko glup potez, ako nije Balaševićevo 'boljima se teško prašta" - napisala je ona.
Podsetimo, rascep u ZLF počeo je nakon što je Dinić javno izneo svoj stav da taj pokret ne treba da podržava blokadera.
On se oglasio nakon propalog blokaderskog protesta u Kraljevu, na kom je govorila advokatica Jelena Pavlović, bivša poslanica Branimira Nestorovića.
Preporučujemo
PREDSEDNIK VUČIĆ SAOPŠTIO VAŽNU ODLUKU: Tiče se izbora
05. 07. 2026. u 07:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"GDE TI JE LjUBAVNICA?!" Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: "Pet godina mlađa"
GOŠĆA je iz čista mira postavila neočekivano pitanje...
04. 07. 2026. u 22:00
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)