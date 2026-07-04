POČEO TUR DE FRANS: Jonas Vingegor najbrži u prvoj trci

EKIPA Visme pobedila je ove subote u Barseloni u timskom hronometru i prvoj etapi 113. izdanja Tur de Fransa, a žutu majicu je obukao njen vozač Jonas Vingegor.

FOTO: Tanjug/AP/Mosa'ab Elshamy

Visma je do trijumfa došla zahvaljujući Vinjegordu, koji je bio najbrži na stazi dužine 19,6 kilometara, koju je prešao za 21,47 minuta.

Filipo Gana je doveo ekipu Ineosa na drugo mesto sa osam sekundi zaostatka, dok je treće vreme imao prošlogodišnji šampion Tur de Fransa i član ekipe UAE Emirejts Tadej Pogačar sa 12 sekundi iza Vinjegorda.

Druga od 21 etape ovogodišnjeg Tur de Fransa voziće se u nedelju od Taragone od Barselone.

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