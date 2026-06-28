KONTROVERZNI VLASNIK KLUBA OTKRIO: Partizan dovodi NBA šampiona

Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj otkrio je da je Partizan potpisao košarkaša Makabija Ošeja Briseta.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Janaj je na društvenim mrežama odgovorio na tvrdnje da bi Brisetov ostanak bio značajan za Makabi, rečima da je krilni košarkaš već postigao dogovor sa crno-belima.

Koliko je verovati rečima kontroverznog vlasnika procenite sami, ali nema sumnje da bi Brisetov dolazak bio dobar potez za Partizan.

Briset je, pre nego što je stigao u Makabi, nastupao u NBA ligi, a najviše uspeha imao je sa Boston Seltiksima sa kojima je 2024. godine osvojio titulu.

Ofer Yannay, the owner of Hapoel Tel Aviv, responded to a post about Oshae Brissett potentially staying at Maccabi Tel Aviv with a short comment, claiming that he has already signed for Partizan. 👀#kkp pic.twitter.com/SVoGLTyK0c — Basketball Sphere (@BSphere_) June 28, 2026

Osim Seltiksa, Briset je igrao za Toronto Reptorse, Filadelfija Seventisikserse i Indijana Pejserse, a prošle sezone se na odličan način prikazao navijačima na Starom kontinentu.

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