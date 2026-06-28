KONTROVERZNI VLASNIK KLUBA OTKRIO: Partizan dovodi NBA šampiona
Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj otkrio je da je Partizan potpisao košarkaša Makabija Ošeja Briseta.
Janaj je na društvenim mrežama odgovorio na tvrdnje da bi Brisetov ostanak bio značajan za Makabi, rečima da je krilni košarkaš već postigao dogovor sa crno-belima.
Koliko je verovati rečima kontroverznog vlasnika procenite sami, ali nema sumnje da bi Brisetov dolazak bio dobar potez za Partizan.
Briset je, pre nego što je stigao u Makabi, nastupao u NBA ligi, a najviše uspeha imao je sa Boston Seltiksima sa kojima je 2024. godine osvojio titulu.
Osim Seltiksa, Briset je igrao za Toronto Reptorse, Filadelfija Seventisikserse i Indijana Pejserse, a prošle sezone se na odličan način prikazao navijačima na Starom kontinentu.
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