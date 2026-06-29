Politika

BLOKADERI PRAVE NOVU AFERU "VALJEVO 2": Opet lažu da je neko dete ubijeno! (FOTO)

В.Н.

29. 06. 2026. u 08:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADERSKA fabrika laži po svemu sudeći nikada ne pravi pauzu, te se oni neumorno trude da svaki dan izmisle nešto novo. Sada očigledno žele da izmisle novu aferu "Valjevo 2".

БЛОКАДЕРИ ПРАВЕ НОВУ АФЕРУ ВАЉЕВО 2: Опет лажу да је неко дете убијено! (ФОТО)

FOTO: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Shodno njihovim objavama po društvenim mrežama, ponovo su izmislili laž kojom obmanjuju javnost i šire nepotrbnu paniku.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Opet lažu da je neko dete ubijeno! Monstrumi!

Njihove navode demantovali su i organizoatori Mjuzik Vika koje prenosimo u celosti:

"Belgrade Music Week osuđuje neodgovorno širenje panike i lažnih informacija

Tokom same završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću, došlo je do plasiranja netačnih i neproverenih informacija, što je dovelo je do uznemirenja publike u prvim redovima.

Prema trenutnim podacima nadležnih službi, na terenu nije zabeležen nijedan incident tog tipa koji se spominje. To potvrđuju službe obezbeđenja festivala, dežurne snage policijskih službi, kao i ekipe Hitne pomoći koje su sve vreme bile raspoređene na lokaciji.

Povodom snimka koji kruži društvenim mrežama, obaveštavamo javnost da je reč o rutinskom i pravovremenom postupanju nadležnih organa prema jednom licu zbog izolovanog prekršaja. Ova preventivna reakcija izvedena je brzo, profesionalno i ni u jednom trenutku nije predstavljala rizik po bezbednost publike.

Festival je nakon četiri dana završen bez incidenata koji bi ugrozili publiku ili izvođenje programa."

BONUS VIDEO: UJEDINjENA SRBIJA: Veličanstven snimak skupa "Srbija jedna porodica" iz vazduha

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VOJSKA NIKAD JAČA I SPREMNIJA Vučić: Hoću da građani znaju, malo bi se ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju
Politika

0 10

VOJSKA NIKAD JAČA I SPREMNIJA Vučić: Hoću da građani znaju, malo bi se ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju

VOJSKA Srbije svakog dana je sve snažnija i jača, radimo vredno i bićemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. Ukoliko bi Srbija bila predmet napada i bilo čije agresije, neprijateljski gubici bi bili dramatično veliki. Želim da građani znaju da bi se malo ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju, to je ono što je najvažnije. Naša vojska biće još snažnija od marta, kada počinje redovan, kratki vojni rok, to će dodatno pojačati kapacitete. Građani Srbije mogu da budu mirni i spokojni.

29. 06. 2026. u 07:58

Politika
Tenis
Fudbal
JAKOV JOZINOVIĆ I DŽEJLA RAMOVIĆ U VEZI: Osvanuli intimni trenuci sa jahte - sve puca od strasti

JAKOV JOZINOVIĆ I DžEJLA RAMOVIĆ U VEZI: Osvanuli intimni trenuci sa jahte - sve puca od strasti