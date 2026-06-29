BLOKADERI PRAVE NOVU AFERU "VALJEVO 2": Opet lažu da je neko dete ubijeno! (FOTO)

BLOKADERSKA fabrika laži po svemu sudeći nikada ne pravi pauzu, te se oni neumorno trude da svaki dan izmisle nešto novo. Sada očigledno žele da izmisle novu aferu "Valjevo 2".

FOTO: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Shodno njihovim objavama po društvenim mrežama, ponovo su izmislili laž kojom obmanjuju javnost i šire nepotrbnu paniku.

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Opet lažu da je neko dete ubijeno! Monstrumi!

Njihove navode demantovali su i organizoatori Mjuzik Vika koje prenosimo u celosti:

"Belgrade Music Week osuđuje neodgovorno širenje panike i lažnih informacija

Tokom same završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću, došlo je do plasiranja netačnih i neproverenih informacija, što je dovelo je do uznemirenja publike u prvim redovima.

Prema trenutnim podacima nadležnih službi, na terenu nije zabeležen nijedan incident tog tipa koji se spominje. To potvrđuju službe obezbeđenja festivala, dežurne snage policijskih službi, kao i ekipe Hitne pomoći koje su sve vreme bile raspoređene na lokaciji.

Povodom snimka koji kruži društvenim mrežama, obaveštavamo javnost da je reč o rutinskom i pravovremenom postupanju nadležnih organa prema jednom licu zbog izolovanog prekršaja. Ova preventivna reakcija izvedena je brzo, profesionalno i ni u jednom trenutku nije predstavljala rizik po bezbednost publike.

Festival je nakon četiri dana završen bez incidenata koji bi ugrozili publiku ili izvođenje programa."

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