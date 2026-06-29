GORI POPULARNO HRVATSKO LETOVALIŠTE: Vatra se brzo širi, prizori dramatični (VIDEO)

NA ostrvu Vis u nedelju kasno uveče, oko 23 časa, izbio je požar na otvorenom prostoru. Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji uz put za Podhumlje, saopštila je stranica Vatrogasci 193.

Foto: Printskrin/Fejsbuk/Vatrogasci 123

Gašenje požara otežavaju suvo tlo i vetar.

Na intervenciju su izašle sve raspoložive vatrogasne snage sa ostrva. Iako je povoljna okolnost to što tokom noći nije bilo jačeg vetra, požar se zbog izrazito suvog tla već u prvom satu brzo širio, prenosi Dalmacija Danas.

Dodatni problem predstavljao je i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke stanice u Komiži, duvao brzinom od oko 4 metra u sekundi, što je bilo dovoljno da doprinese daljem širenju vatre.

Vis je jedno od najpoznatijih hrvatskih ostrvskih letovališta, iako je mirniji i manje komercijalan od, na primer, Hvar ili Brač.

Poznat je po kristalno čistom moru i uvalama, plažama poput Stiniva, koja je među najpoznatijima u Hrvatskoj, Modroj špilji na obližnjem ostrvu Biševo, jednoj od najposećenijih prirodnih atrakcija na Jadranu, gradu Komiža, poznatom po ribarskoj tradiciji, i gradu Vis, tome što je decenijama bio vojna zona bivše Jugoslavije, zbog čega je dugo bio zatvoren za strane turiste, pa je sačuvao autentičan izgled.

Tokom letnje sezone Vis privlači veliki broj domaćih i stranih turista, pa je vest o požaru na tom ostrvu posebno značajna jer se dešava usred turističke sezone.

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