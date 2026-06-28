Politika

PREDSEDNIK SE POKLONIO MOŠTIMA KNEZA LAZARA NA VIDOVDAN: Vučić sa narodom u manastiru Ravanica

В.Н.

28. 06. 2026. u 15:06

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Predsednik Vučić je u Senjskom Rudniku posetio porodicu Veljković, obišao pokretno ambulantno vozilo, a zatim je usledio obilazak manastira Ravanica

ПРЕДСЕДНИК СЕ ПОКЛОНИО МОШТИМА КНЕЗА ЛАЗАРА НА ВИДОВДАН: Вучић са народом у манастиру Раваница

Foto: D. Milovanović

Predsednik se po dolasku u ovu veliku svetinju poklonio moštima Kneza Lazara, a potom je razgovarao sa meštanima.

D. Milovanović

D. Milovanović

D. Milovanović

D. Milovanović

D. Milovanović

D. Milovanović

D. Milovanović

 - Srećan rad i srećan praznik - poželeo je Vučić građanima koji su radosno prišli predseniku kako bi se fotografisali sa predsednikom. 

D. Milovanović

D. Milovanović

Predsednik je nastavio da sluša pitanja i rešava probleme građana. 

 Jedna gospođa je prišla predsedniku samo da mu kaže da "mlađe izgleda u prirodi". On se zahvalio na komplimentu, a onda uz osmeh rekao: "Ne pamtim da mi je to neko rekao".

Foto: Д. Миловановић

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Vučića su u manastiru Ravanica dočekali patrijarh srpski Porfirije, ministri Adrijana Mesarović, Milica Đurđević Stamenkovski, predsednik SNS Miloš Vučević, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milan Dodik i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević. Predsednik je prethodno na Pasuljanskim livadama prisustvovao prikazu gađanja iz novih sredstava i sistema Vojske Srbije.

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