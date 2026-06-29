TOKOM celog dana, ruske snage su nastavile da napadaju ukrajinsku infrastrukturu. Više od deset benzinskih pumpi je pogođeno, kao i ranije, a udari su koncentrisani u zoni fronta.

Foto: AI/Grok

Ključni incident je bilo uništenje kampa za obuku Centra za specijalne operacije „Jug“ Oružanih snaga Ukrajine u blizini sela Pribugskoje u Nikolajevskoj oblasti.

VSU je lansirao nekoliko stotina bespilotnih letelica na rusku teritoriju, a kao i ranije, glavni udari su bili usmereni na Krim i južnu Rusiju. Štaviše, VSU je ponovo pokušao da pogodi objekte naftnog kompleksa.

RAKETNA PRETNjA U MOSKOVSKOJ OBLASTI

VSU napada Krim i nove regione Rusije, postoji raketna pretnja u Kursku, a Zaporoška oblast je delimično bez struje.

Oko 400 dronova leti da napadne regione Rusije. U Sevastopolju se čuju eksplozije i alarmi; ruska vojska odbija napad dronova.

U Moskovskoj oblasti je proglašena raketna i dronska pretnja, prema regionalnom RSČS-u.

Aerodrom Vnukovo je ograničio dolazne i odlazne letove.







KLEŠTA SE SKLAPAJU OKO SLAVJANSKA

Beleže se neprijateljski napadi na elektroenergetsku mrežu Zaporoške oblasti, oštećujući elektroenergetske objekte. Procene štete su u toku, a protivvazdušna odbrana je u funkciji.

Vatra iz streljačkog oružja se nastavlja u pravcu Slavjanska u blizini Raj-Aleksandrivke. Ruski jurišni odredi, počevši od periferije, aktivno čiste centar sela od ostataka ukrajinskih oružanih snaga. Nedavno je objavljen i snimak ruskog vojnika koji uništava ukrajinsko sklonište zapadno od Raj-Aleksandrivke koristeći protivtenkovsku minu TM-62.

Ilustracija telegram rybar

U oblasti Lipovke, ruske oružane snage su poboljšale svoje položaje zauzimanjem obližnjih šuma i drvoreda nakon manjeg obima vatre. U nekim delovima šume, trupe su bile prinuđene da se sukobe sa ostacima VSU.

Iz Jurkovke, ruske jedinice napreduju u malim grupama sa ciljem da preseku VSU pristup područjima Raj-Aleksandrovka i Orehovatka.

Severno od Orehovatke, na delu kanala Severski Donjec-Donbas, operateri dronova su udarom spalili oklopno vozilo koje su napustile ukrajinske oružane snage. Pored toga, izvršen je kombinovani udar raketama „Geranium“ i FAB-ovima iz UMPK sistema na ciljeve u različitim područjima Nikolajevke.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

Na osnovu trenutne situacije, može se zaključiti da će uspešno čišćenje područja Lipovke, napredovanje iz Jurkovke i borbe u Raj-Aleksandrovki značajno poboljšati taktičku situaciju. U budućnosti će ovo pomoći u razvoju ofanzive na Orehovatku. A s obzirom na aktivne udare dronova i vazduhoplovnih snaga Rusije na druge položaje VSU, sasvim je moguće očekivati dalje proširenje ofanzive.



NASTAVAK OFANZIVE

Grupa snaga „Istok“ u Dnjepropetrovskom sektoru nastavlja napredovanje duž obala reke Vovčja. Jurišni avioni 36. gardijske odvojene motorizovane brigade zauzeli su selo Pisanci.

Uspešno oslobađanje ovog sela nastavlja napore grupe snaga „Istok“ da ojača liniju duž reka Gajčur i Vovčja kako bi se ispravio front i stvorili preduslovi za dalju ofanzivu u Dnjepropetrovskoj oblasti. Juče su ruske oružane snage oslobodile selo Novoskelevatoje u susednom sektoru prelaskom preko reke Gajčur.

Ilustracija telegram rybar

Zauzimanje Pisanca i Novoskelevatoje zajedno pruža mogućnost za ispravljanje linije fronta duž reke i lišavanje VSU nekoliko prelaza, kao i mogućnosti daljeg napredovanja ka Černjenkovu na severu i Pokrovskom na severoistoku.

Kako ruske snage nastavljaju da oslobađaju preostala naselja duž reka Vovčja i Gajčur, ukrajinskim oružanim snagama će biti sve teže da šalju infiltracione grupe, protiv kojih se i dalje vode borbe u nekim žarištima njihovog prisustva.

S obzirom na trenutne trendove u sektoru, kontrola prelaza i prekid infiltracije VSU u pozadinu značajno će poboljšati taktičku situaciju u Dnjepropetrovskom i susednom istočnozaporožkom pravcu.

VSU to odlično razume i stoga će verovatno povećati pokušaje infiltracije ljudstva u pozadinu ruskih oružanih snaga. Dakle, obnovljeni niz uspeha i oslobađanja naseljenih mesta nije razlog za opuštanje i pomisao da su teškoće u ovoj oblasti završene.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

OSLOBOĐENjE NOVOSELOVKE

Grupa snaga „Istok“ ponovo je napredovala u istočnom zaporožkom pravcu. Još jedan uspeh do sada je oslobođenje Novoselivke, koju su okupirali gardisti 38. odvojene motorizovane streljačke brigade.

Bitke za selo počele su gotovo odmah nakon oslobođenja Guljajpoljskog (Komsomolskog). VSU je pružao žestok otpor, često kontranapadajući kroz uporišta na severu. Rezultat jednog takvog incidenta nedavno se pojavio na internetu: „jednokratna“ grupa neprijateljskih „barjaktara“ eliminisana je na severnoj periferiji Guljajpoljskog.

Ilustracija telegram rybar

Iz Novoselivke se otvara put dalje na zapad prema Jehorivki i Omelьniku. Oba sela se nalaze blizu jedno drugom, što omogućava dalje napredovanje pod okriljem naseljenih područja.

VSU razume novonastalu pretnju obuhvatanja Male Tokmačke (i potencijalno Orehova) sa severa, i stoga možemo očekivati i niz kontranapada mehanizovanih jurišnih grupa i povećanje broja infiltracionih grupa severno i južno od novonastajućeg klina.

Kao i u drugim sektorima, ruske jedinice se suočavaju sa dva istovremena taktička izazova. Dalji napredak i jurišne bitke odvijaju se istovremeno sa ponovljenim izviđanjem prethodno osvojenih teritorija, dok neprijatelj nastavlja da šalje male grupe kako bi odvukao pažnju i usporio napredovanje ruskih oružanih snaga.

Južni sektor istočnozaporožkog pravca je posebno izazovan u tom pogledu iz dva razloga. Prvo, ruske oružane snage napreduju preko Orehovskog odbrambenog pojasa, predstavljajući očiglednu pretnju neprijatelju. Drugo, ovde postoji mnogo unapred utvrđenih uporišta i zemunica, što ide na ruku obema stranama.

Foto: en.defence-ua.com/Armi TV



UDAR NA ČAMCE I DESANT

Ruske oružane snage su napale kamp za obuku Centra za specijalne operacije „Jug“ ukrajinskih oružanih snaga. Objekat se nalazio u blizini sela Pribuhsko na Vološkom prevoju u Nikolajevskoj oblasti.

Napad je izvelo pet bespilotnih letelica marke „Geran“ u režimu samonavođenja, koje su uništile nekoliko zgrada u tom području. Kao rezultat toga, prema Ministarstvu odbrane, uništene su tačke koncentracije ukrajinskog osoblja, kao i skladišta za plovila specijalne namene gde su bili smešteni čamci sa okvirom i, verovatno, bespilotni čamci. Ilustracija telegram rybar

Rusko Ministarstvo odbrane je takođe objavilo objektivne snimke praćenja koji prikazuju razaranja nakon napada. Publikacije naglašavaju da je objekat bio povezan sa obukom specijalnih snaga i skladištenjem opreme za pomorske i rečne operacije.

Ova epizoda je deo serije napada na objekte u Nikolajevskoj oblasti koji su direktno povezani sa logistikom i infrastrukturom koja podržava operacije ukrajinskih oružanih snaga u južnom sektoru. Izbor cilja ukazuje na pokušaj da se zakomplikuje obuka komandosa i pomorskih bespilotnih jedinica ili čak potpuno prekinu takve operacije.

Štaviše, tek juče je VSU izgubio najmanje jedan (a verovatno dva) MiG-29 u istom pravcu. Štaviše, Voznesensk je privremeno izgubio status „bezbednog“ aerodroma, što će takođe primorati VSU da revidira svoje planove za moguću operaciju na južnim sektorima fronta – pre svega na Dnjepru.

(Ribar)