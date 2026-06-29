TAČNO U 18 ČASOVA: Vučić predstavlja nove mere za poboljšanje životnog standarda građana
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.
Predsednik će predstaviti mere u 18.00 časova, u Palati Srbija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
- I ovog puta smo gledali da napravimo, da tako ciljamo da sve što u paketu donosimo kao dobre mere, da one budu ciljane, da pomognu pre svega onim siromašnijima i onim koji pripadaju nižem srednjem sloju, više njima, a nešto manje onima koji su bogatiji. U svakom slučaju, verujem da će ljudi na kraju krajeva biti zadovoljni -najavio je Vučić ranije govoreći o merama.
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