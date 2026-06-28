Fudbal

TURSKA SLEDEĆA STANICA? Đorđević hoće bivšeg igrača Partizana!

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28. 06. 2026. u 21:20

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U crno-belom dresu se kanadski košarkaš nije proslavio.

ТУРСКА СЛЕДЕЋА СТАНИЦА? Ђорђевић хоће бившег играча Партизана!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImagesPhoto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako navode španski mediji, nekadašnji igrač Partizana, Ajzea Majk nalazi se na listi želja turskog superligaša.

Bahčešehir na čiju je klupu nedavno seo legendarni as i kasnije selektor srpskih košarkaša, Aleksandar Đorđević, voleo bi da dovede Kanađanina u svoj tim.

Dolaskom bivšeg asa Los Anđeles Lejkersa, Đorđević bi udario temelje pred formiranje ekipe koja će se takmičiti u Evrokupu naredne sezone. 

Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za potpis Ajzee Majka interesovanje su, prema informacijama grčkih medija, pokazivali Olimpijakos, Fenerbahče, Valensija, Bešiktaš i Bahčešehir.

Majk je prethodne sezone nastupao u Nemačkoj, gde nije uspeo da dođe do titule u Bundesligi. Njegov tim je zaustavljen u finalu, u kojem je bolja bila Alba iz Berlina.

Prethodno je nosio dres Partizana, a sada će karijeru nastaviti u Turskoj kod trenera koji je kao igrač i selektor ostavio veliki trag u srpskoj košarci.

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