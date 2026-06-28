TURSKA SLEDEĆA STANICA? Đorđević hoće bivšeg igrača Partizana!
U crno-belom dresu se kanadski košarkaš nije proslavio.
Kako navode španski mediji, nekadašnji igrač Partizana, Ajzea Majk nalazi se na listi želja turskog superligaša.
Bahčešehir na čiju je klupu nedavno seo legendarni as i kasnije selektor srpskih košarkaša, Aleksandar Đorđević, voleo bi da dovede Kanađanina u svoj tim.
Dolaskom bivšeg asa Los Anđeles Lejkersa, Đorđević bi udario temelje pred formiranje ekipe koja će se takmičiti u Evrokupu naredne sezone.
Za potpis Ajzee Majka interesovanje su, prema informacijama grčkih medija, pokazivali Olimpijakos, Fenerbahče, Valensija, Bešiktaš i Bahčešehir.
Majk je prethodne sezone nastupao u Nemačkoj, gde nije uspeo da dođe do titule u Bundesligi. Njegov tim je zaustavljen u finalu, u kojem je bolja bila Alba iz Berlina.
Prethodno je nosio dres Partizana, a sada će karijeru nastaviti u Turskoj kod trenera koji je kao igrač i selektor ostavio veliki trag u srpskoj košarci.
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