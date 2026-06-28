Politika

"OVO JE POTPUNO NOVO NEŠTO ŠTO SMO DOBILI" Vučić u Batajnici pregledao i rakete "alas" koje će služiti za precizna gađanja

В.Н.

28. 06. 2026. u 10:47

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici i tom prilikom je pregledao i rakete "alas", koje će služiti za precizna gađanja.

ОВО ЈЕ ПОТПУНО НОВО НЕШТО ШТО СМО ДОБИЛИ Вучић у Батајници прегледао и ракете алас које ће служити за прецизна гађања

Foto: Novosti

- Ovo je potpuno novo nešto što smo dobili, pre nekoliko dana. Višecevni lanser raketa "vampir" - rekao je predsednik, i obavešten je da će biti danas korišćene i termobarične rakete, slične onima koje koristi čuveni ruski TOS "solncepek".

Prikazana je i nova municija za haubice "Nora", uključujući i GT-1, precizni projektil koji može pogađati tačkaste ciljeve.

- Šta smo uradili sa šasijama za "Nore"? Jel napravljena nova FAP-ova šasija? Tako je i najbolje - kazao je on, i dodao da je najbolje da što više radi Vojno-tehnički institut.

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