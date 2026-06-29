Društvo

VOZAČI, OPREZ! AMSS izdao važno upozorenje

Танјуг

29. 06. 2026. u 09:04

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NA POČETKU još jedne radne nedelje očekuje se promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima, navodi se u saopštenju AMSS.

ВОЗАЧИ, ОПРЕЗ! АМСС издао важно упозорење

Foto: Tanjug/AP/Mohammed Zaatari

- Putovanje u najtoplijem delu dana kada se očekuje temperatura od oko 40 podeljka i nije najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, tada čestim pauzama hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti, a na auto-putevima i dodatno neprijatni jer se teško možemo skloniti od sunca - savetuje AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima na izlazu i ulazu u Srbiju vozila se zadržavaju do 60 minuta, dok teretnjaci čekaju na izlazu iz Srbije oko sat vremena, a na ulazu oko 30 minuta.

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