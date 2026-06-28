EVROLIGAŠ SE NE ŠALI! Napušta crveno-bele i potpisuje za ovaj tim!

Uskoro bi mogao da zameni dres, ali ne i državu nemački reprezentativac.

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Nemački košarkaš Danijel Tajs nije više igrač Monaka, saopštio je danas šampion Francuske.

Tajs (34) je bio košarkaš Monaka od februara 2025. godine. On je pre toga igrao za Nju Orleans, LA Kliperse, Indijanu, Boston, Hjuston, Čikago, Bamberg, Ulm i Braunšvajg.

Francuski mediji navode da će doskorašnji as crveno-belih iz Kneževine igračku karijeru da nastavi u francuskom Asvelu, pošto će Monako naredne sezone igrati u Evrokupu.

Tajs je prošle sezone odigrao 38 utakmica za Monako u Evroligi, a prosečno je beležio 9,7 poena i pet skokova po meču.

Gazda Asvela, legendarni as San Antonija, Toni Parker, najavio je bombastična imena do početka novog evroligaškog ciklusa i za sada ispunjava obećanja.

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