Svet

SPREČENO PALJENJE SINAGOGE U JAROSLAVLJU: Služba bezbednsti Rusije hitno reagovala

В.Н.

29. 06. 2026. u 09:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FEDERALNA služba bezbednosti Rusije uhapsila je pristalicu međunarodne terorističke organizacije koji je planirao da zapali sinagogu u Jaroslavlju, a zatim nameravao da ode u Siriju.

СПРЕЧЕНО ПАЉЕЊЕ СИНАГОГЕ У ЈАРОСЛАВЉУ: Служба безбеднсти Русије хитно реаговала

foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

Pritvoreni je uspostavio kontakt sa predstavnikom međunarodne terorističke organizacije zabranjene u Rusiji, koji se nalazi u Siriji.

„Delujući po uputstvima i prema koordinaciji svog nadređenog, terorista je nabavio komponente i hemikalije potrebne za pravljenje Molotovljevih koktela. Zatim je planirao da napadne jevrejsku versku instituciju u Jaroslavlju koristeći zapaljivu napravu domaće izrade“, navodi se u saopštenju FSB.

U te svrhe izvršio je izviđanje teritorije i fotografisao objekat, ali su ga pritvorili oficiri FSB-a.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IRAN TVRDI JEDNO, SAD DRUGO: Ko je ovde lud?
Svet

0 0

IRAN TVRDI JEDNO, SAD DRUGO: Ko je ovde lud?

PREDSTVNICI Irana nisu učestvovali u tehničkim razgovorima zakazanim za nedelju zbog nedavnih američkih napada na tu zemlju i neispunjenih uslova Memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Državama, saopštio je član Kancelarije za očuvanje i objavljivanje dela vrhovnog vođe Irana Mehdi Fazaeili.

29. 06. 2026. u 08:31

Politika
Tenis
Fudbal
ĐOKOVIĆ JE GOAT, SINER JE FAVORIT NA TRAVI! Bjern Borg pred početak Vimbldona

"ĐOKOVIĆ JE GOAT, SINER JE FAVORIT NA TRAVI!" Bjern Borg pred početak Vimbldona