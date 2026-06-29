SPREČENO PALJENJE SINAGOGE U JAROSLAVLJU: Služba bezbednsti Rusije hitno reagovala
FEDERALNA služba bezbednosti Rusije uhapsila je pristalicu međunarodne terorističke organizacije koji je planirao da zapali sinagogu u Jaroslavlju, a zatim nameravao da ode u Siriju.
Pritvoreni je uspostavio kontakt sa predstavnikom međunarodne terorističke organizacije zabranjene u Rusiji, koji se nalazi u Siriji.
„Delujući po uputstvima i prema koordinaciji svog nadređenog, terorista je nabavio komponente i hemikalije potrebne za pravljenje Molotovljevih koktela. Zatim je planirao da napadne jevrejsku versku instituciju u Jaroslavlju koristeći zapaljivu napravu domaće izrade“, navodi se u saopštenju FSB.
U te svrhe izvršio je izviđanje teritorije i fotografisao objekat, ali su ga pritvorili oficiri FSB-a.
(Sputnjik)
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