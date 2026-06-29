DRŽAVA SPREMA NOVE MERE: Gradiće se putevi, škole, bolnice, penzioneri i socijalno ugroženi na vrhu liste prioriteta
DANAS će biti predstavljen novi ekonomski program za penzionere i socijalno ugrožene građane, reklao je prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstaviće paket novih mera tačno u 18:00 sati.
- Građani su snaga Srbije i oni su, time što su se pojavili, rekli da žele da Srbija raste i da se razvija. Žele da gradimo nove auto-puteve, nove bolnice i nove škole. Žele da nam rastu i penzije i plate. Mi ćemo predstaviti jedan ekonomski program za naše penzionere i za one koji su socijalno ugroženi. Pokazaćemo snagu i brigu prema ljudima. Tako da ne stajemo - rekao je Mali u emisiji "Hit tvit" na Pinku u nedelju uveče.
Ministar Siniša Mali je dodao kako su godinu dana pokušavali da nam rasture državu društvo i porodice, dok su građani u subotu, na veličanstvenom skupu, mogli da vide drugu sliku Srbije.
- U subotu ste čuli potpuno drugačiju priču, čuli ste ono što je važno za životni standard, za slobodarsku, nezavisnu i samostalnu Srbiju - rekao je Mali.
On je podsetio da je od 2013. godine do danas izgrađen 651 kilometar auto-puta i brzih saobraćajnica, a od kraja Drugog svetskog rata do 2013. godine je izgrađeno 596 kilometara, ističući da je to neverovatan podatak.
Mali je kazao da se trenutno gradi 435 kilometara novih auto-puteva i brzih saobraćajnica, a kada se završe sve deonice, biće više od 1.100 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica širom Srbije.
- Putevi spajaju porodice. Putevi vam obezbeđuju da bezbednije i sigurnije dođete od mesta, od tačke A do tačke B. Putevi su oni koji nam donose fabrike. Dakle, strani investitori, domaći investitori hoće da što brže, efikasnije, jeftinije, na kraju krajeva, prevoze svoju robu. To im auto-putevi omogućavaju - rekao je Mali.
Građanima je predstavljen program od 2027. do 2035. godine, u kom je još stotine i stotine auto-puteva, brzih saobraćajnica, rekao je Siniša Mali.
Dodaje i da se "smajli" u Vojvodini ubrzano radi, radi se Beograd, Zrenjanin, Novi Sad, Dunavska magistrala, navodeći da to pokazuje koliko je Srbija jaka.
(Informer)
BONUS VIDEO: Građani masovno popunjavaju listić i biraju priroritete za Srbiju
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