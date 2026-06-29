UPALJEN CRVENI METEOALARM: Da li je vaš grad u opasnoj zoni? Evo dokle će da traje pakleno vreme
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar.
Najniže temperature kretaće se od 16 do 25, a najviše od 36 do 39 stepeni Celzijusa.
VREME U BEOGRADU
Sunčano i veoma toplo.
Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.
Najniža temperatura oko 24, a najviša oko 39.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
I u utorak će u Srbiji biti veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 36 do 39 stepeni.
U nastavku sedmice postepen pad temperature, a od četvrtka do kraja nedelje u većini mesta najviša dnevna temperatura biće ispod 30. podeoka.
Za vikend ponovo pretežno sunčano.
(sputnikportal.rs)
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