UPALJEN CRVENI METEOALARM: Da li je vaš grad u opasnoj zoni? Evo dokle će da traje pakleno vreme

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Immo Wegmann on Unsplash

VREME U SRBIJI

Sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar.

Najniže temperature kretaće se od 16 do 25, a najviše od 36 do 39 stepeni Celzijusa.

VREME U BEOGRADU

Sunčano i veoma toplo.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura oko 24, a najviša oko 39.

Foto: Printskrin RHMZ

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

I u utorak će u Srbiji biti veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 36 do 39 stepeni.

U nastavku sedmice postepen pad temperature, a od četvrtka do kraja nedelje u većini mesta najviša dnevna temperatura biće ispod 30. podeoka.

Za vikend ponovo pretežno sunčano.

(sputnikportal.rs)

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