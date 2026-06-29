VOJSKA NIKAD JAČA I SPREMNIJA Vučić: Hoću da građani znaju, malo bi se ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju

VOJSKA Srbije svakog dana je sve snažnija i jača, radimo vredno i bićemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. Ukoliko bi Srbija bila predmet napada i bilo čije agresije, neprijateljski gubici bi bili dramatično veliki. Želim da građani znaju da bi se malo ko u svetu usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju, to je ono što je najvažnije. Naša vojska biće još snažnija od marta, kada počinje redovan, kratki vojni rok, to će dodatno pojačati kapacitete. Građani Srbije mogu da budu mirni i spokojni.

TANJUG/JADRANKA ILIĆ

Ovo je juče, posle prikaza novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik - pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, kazao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na poligonu "Pasuljanske livade" juče je demonstrirana sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje, a Vučić je rekao da se naši piloti već obučavaju za upravljanje avionima "rafal" i najavio da će stići još novih vazduhoplova i da će nam biti potrebno mnogo pilota.

Pre odlaska na prikaze naoružanja VS u Batajnici i na Pasuljanskim livadama, Vučić je u zoru, na Vidovdan, bio u Hramu Svetog Save gde su patrijarh srpski Porfirije i premijer Đuro Macut potpisali Ugovor između SPC i Vlade Srbije o obezbeđivanju 6,5 miliona evra za završne radove na toj svetinji.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Poglavar SPC je istakao da Crkva prima podršku države sa velikom blagodarnošću i naveo da je svetinja na Vračaru duhovno središte našeg naroda, nasleđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju čitavog našeg naroda. Dodao je da briga o svetinjama i najznačajnijim duhovnim i kulturnim dobrima našeg naroda prevazilazi sve političke razlike.

- Ono što se ovde gradi nije vlasništvo nijednog pojedinca, nijedne grupe, nijedne ustanove, nijednog pokolenja, nego nasleđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje. Zato danas blagodarimo i svima koji su svako u svoje vreme i prema svojim mogućnostima doprinosili izgradnji Hrama Svetog Save - rekao je patrijarh.

Ugovor je potpisan na Vidovdan, u kripti Hrama, koja je posvećena Svetom knezu Lazaru, a patrijarh je naveo da je teško zamisliti prikladnije mesto i dan za potpisivanje.

Predsednik Vučić je podvukao da bez Hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu.

- Podižući ovaj hram zemaljski, verujem da smo učinili velikodelo i za naš narod i za našu svetu crkvu, bez koje ni naš narod ni naša država ne bi mogli da opstanu - rekao je predsednik Vučić nakon što je prisustvovao potpisivanju Ugovora za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu.

Vučić je zahvalio patrijarhu što brine o Hramu i srpskom narodu, a posebno o Srbima sa KiM. Istakaoje da je srećan što je u poslednjih 12 godina uloženo najviše novca u srpskoj istoriji u izgradnju Hrama Svetog Save, te da je samo u tih 12 godina uloženo 88 miliona evra, sa 6,5 miliona evra, za koliko je juče potpisano.

Šef srpske države kazao je da su potpisani i mnogi ugovori koji se tiču novina u VS i da će mnogi tek biti parafirani. On je, tokom prikaza novih sredstava VS u Batajnici i posle vojne vežbe na Pasuljanskim livadama kazao da mnogo još toga stiže u naš sistem odbrane.

Na prikazu je predstavljen i modernizovani avion "orao M1A", namenjen za pružanje vatrene podrške i ofanzivna dejstva u složenim meteorološkim uslovima, danju i noću.

vion pored klasičnog naoružanja nosi i vođena sredstva, od kojih se izdvaja vođena bomba FT-6, dometa je oko 80 kilometara. Predsedniku je predstavljena i VRVZ200, srpska vazduhoplovna vođena raketa vazduh-zemlja, i AGM 65 "maverik", televizijski samovođena raketa, dometa oko 20 kilometara.

Vučić je naveo da Vojska Srbije ima kineske, ruske i francuske rakete i da će njihov broj biti povećan. Na prikazu je predstavljen i borbeni helikopter Mi-35M iz sastava 714. protivoklopne helikopterske eskadrile, sa pripadajućim naoružanjem, koji može da ispali u minutu od 3.000 do 3.600 komada municije.

Predstavljen je i raketni sistem HQ17, čija je namena protivvazdušna odbrana malorazmernih objekata i jedinica vojske, a čiji je domet 15 kilometara, a maksimalna visina dejstva osam kilometara. Vučić je rekao da ovi sistemi čuvaju, između ostalog gradove, Niš i Kragujevac.

Ozbiljna vojna sila Lider SNSd Milorad dodik kazao je juče da je impresivno sve što je u poslednje vreme urađeno za Vojsku Srbije i dodao da je to ozbiljna, ne samo regionalna, nego jedna od najjačih odbrambenih sila. - Pre 10, 15 godina, VS je bila u veoma zapuštenom stanju. Sada je ovo ozbiljna vojna sila koja se može uporediti sa drugim većim zemljama. Neka je sretno - rekao je dodik.

Predsednik je naglasio da ovaj sistem štiti i kritičnu energetsku infrastrukturu, posebno gasne kompresore i kompresorske stanice, čiju je zaštitu ocenio kao najvažniju.

Izrazio je zadovoljstvo što se tokom jučerašnjeg prikaza prvi put pokazuju rakete i navođene bombe, dodajući da smo pokazivali samo oruđe i avione i ništa drugo. U Batajnici je juče prikazan i lovac-presretač, avion L-18 MiG29, a sva sredstva koja su prikazana namenjena su za uništavanje neprijateljskih ciljeva na zemlji, a među njima su i televizijski vođene bombe i rakete.

Na prikazu je i raketa CM-400, kvazibalistička raketa kineske proizvodnje, za koju je Vučić rekao da nije baš jeftina, ali da se u svakom slučaju nabavlja još.

- Srbija je vojno neutralna i sama čuva svoje nebo i zemlju i ima sve sposobniju vojsku i to radimo na visokokvalitetan način. Još mnogo toga mora da se radi u VS, ali vidi se da polako ulazimo u velike promene u našoj vojsci. U septembru će biti još jača vojna vežba na Pešteru - rekao je Vučić.

Na poligonu "Pasuljanske livade" prikazano je dejstvo artiljerijsko-raketnih jedinica za PVO dejstva, gađanje avijacije, tenkovskih, mehanizovanih, pešadijskih i artiljerijskih jedinica, kao i dronova i sistema lutajuće municije.

Prvi put je pokazan češki višecevni lanser raketa (VBR) RM-70 "vampir". Predstavljeno je i dejstvo haubice "nora" i ruskog sistema "Pancir-S1", kao i dejstvovanje avijacije po ciljevima na zemlji, među kojima i dejstvo modernizovanih Mig29 i "orao" i jurišnih helikoptera Mi-35.

Na poligonu je bilo angažovano više od 130 sredstava i sistema i više od 1.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vučić je ukazao da je ozbiljan problem za državu skladištenje naoružanja i najavio je da će morati da se sakrivaju i čuvaju u podzemnim objektima. Naglasio je da su nam potrebni novi hangari i nova skladišta, kao i da ćemo morati po tom pitanju da radimo slično onome što je Iran uradio sa svojim skladištima.

Poseta Senjskom Rudniku Predsednik Vučić je posetio manastir ravanicu, gde ga je dočekao patrijarh srpski Porfirije. Vučić je u porti manastira razgovarao sa okupljenim meštanima koji su mu izneli neke od svojih problema, za koje im je rekao da će pokušati da ih reši. On je obišao i mobilnu ambulantu koja je juče bila u senjskom rudniku i istakao da je cilj da se takve ambulante obezbede za svaku opštinu i da se kreću po selima, ukazujući da je to važno, jer se na taj način čuvaju životi ljudi. U senjskom rudniku posetio je i porodicu Veljković, koja ima četvoro dece.