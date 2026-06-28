PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici

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Prisutni su i v.d. pomoćnika ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, lider SNSD Milorad Dodik, predsednik NS Republike Srpske Nenad Stevandić, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić...

Kaže da je srećan i da je molio da postoji što više naleta., - Što više sati da budete u vazduhu, da se srodite sa mašinom, sa oružjem i oruđem - kazao je on. FOTO: Novosti Predsednik je prvo razgovarao sa tehničarem aviona MiG-29 i primio je izveštaj o naoružanju koje nosi ta letelica. - Ustvari za običnog čoveka, uspeli smo da obezbedimo da MiG-ovi obavljaju funkcije lovaca, ali i bombardera - rekao je on. Pitao je hoćemo li imati dovoljno pilota i dobio je odgovor "trudićemo se". Konstatovao je da je na akademiji nešto više upisnika došlo i da, po prvi put, imamo dovoljno upisnika. - Ljudi su nam potrebni - rečeno je predsedniku. Foto: ФОТО: Novosti POGLEDAJ GALERIJU Podseća da dolaze Rafali, kao i "još nešto o čemu ne može da govori". Predsedniku je prikazana raketa CM-400. - To je kineska... To je ta raketa. Jeste li zadovoljni? Vidiš šta je osmeh kod dobrog vojnika kad ima dobru raketu - izjavio je Vučić. Zamolio je da ih sačuvamo jer "nisu jeftine", ali obećava da ćemo nabaviti još. Prikazane su i modernizovane bombe na koje su stavljeni sistemi za navođenje kako bi im se povećala preciznost i domet. Prikazana je i kineska bomba na ruskom sredstvu. - To imamo mi i Egipćani. Tako smo napravili. Spojili smo, kao na "PASARS" kad smo stavili "kornet" - kazao je Vučić. FOTO: Novosti

- Mnogo sam srećan što prvi put prikazujemo rakete, navođenje bombe, uglavnom smo prikazivali samo letelice - rekao je on, i zapitao šta piloti misle o raketama CM-400, na šta je dobio jedinstven odgovor - "Najbolje!"

- Mi se ne sekiramo za bilo koga drugog, mi se uvek pripremamo samo da branimo svoju zemlju. Bićemo sve jači! Da li će to svi da vole - neće! Budi Bog sa nama, neće svi to voleti, ali mene interesuje šta građani Srbije žele - kazao je on.

Vučić je govorio i o glasanju koje je organizovano na velikom skupu u Beogradu i otkrio je koliko je listića ubačeno.

- Ubačeno je 60.000 listića, pregledaću poruke koje su građani pisali juče. Ima mnogo toga da se nauči od naroda - rekao je on.

Kaže da imamo kineske, ruske, američke rakete...

- CM-400 je strašna raketa... Povećaćemo broj - obećao je on.

Vučić je potom pregledao borbene helikoptere i razgovarao sa pilotima.

- Danas gađamo "Atakom" sa helikoptera. Najviše u svetu volim kada je u našim rukama Mi-35, jer ima poseban, vrlo nezgodan, zlokoban zvuk. Opasna mašina - rekao je predsednik.

Predsednika su izvestili da su upravo ovakvim helikopterima na Bliskom istoku obarani dronovi, kao i da je to ekonomično sredstvo zato što je topovska municija jeftina.

- Za razliku od "Pancira" je pokretljiviji - kazao je Vučić.

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Na konstataciju blokadera da je "juče ugrozio građane na skupu", Vučić je rekao:

- Pustite me molim vas. A danas je u Kraljevu mnogo hladnije.

On kaže da stiže mnogo naoružanja, i da je potpisano mnogo ugovora.

U razgovoru sa vojnicima i oficirima Vučić se uvek interesovao odakle su poreklom, a kada mu je više njih reklo da je sa juga, predsednik je kratko prokomentarisao:

- Da nam nema juga Srbije, ne bi nam ni vojske bilo.

Predsednik je zatim pregledao dron CH-95, i operater drona ga je izvestio o naoružanju koje ova moćna kineska letelica može da nosi.

Ističe da je Izrael uspešan u operacijama jer ima digitalnu armiju i procese skraćuje do maksimuma.

- Najviše se gubi vremena na sagledavanje i odlučivanje - kaže on.

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Ističe da je naša vojska sve snažnija, a biće još jača kad krene vojni rok.

- To će dodatno da pojača naše vojne kapacitete. Krećemo u martu sa služenjem veoma kratkog vojnog roka. To će doneti mnogo više odgovornosti, ozbiljnosti, drugačijeg sagledavanja života muškarcima i mnogim devojkama - naveo je on.

Govorio je i o važnosti PVO sistema poput HQ-18, koji čuvaju naše gradove.

- Mučimo se oko čuvanja onoga što je najvažnije, to je gasna infrastruktura, kompresorske stanice - rekao je on.

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Prikazana je i nova municija za haubice "Nora", uključujući i GT-1, precizni projektil koji može pogađati tačkaste ciljeve.

- Šta smo uradili sa šasijama za "Nore"? Jel napravljena nova FAP-ova šasija? Tako je i najbolje - kazao je on, i dodao da je najbolje da što više radi Vojno-tehnički institut.

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Vučić je pregledao i rakete "alas", koje će služiti za precizna gađanja.

- Ovo je potpuno novo nešto što smo dobili, pre nekoliko dana. Višecevni lanser raketa "vampir" - rekao je predsednik, i obavešten je da će biti danas korišćene i termobarične rakete, slične onima koje koristi čuveni ruski TOS "solncepek".

Vučić je zatim krenuo da pregleda PVO sisteme, a posebno ga je oduševilo kada je video devojku koja upravlja sistemom "Mistral".

- Kako joj je ime? Teodora Stanković. Hvala vam Teodora što branite i čuvate našu zemlju - rekao je predsednik, na šta je pozdravljen sa: "Služimo Srbiji!"

Vučić je pregledao i presretače dronova, a zatim je istakao važnost kopnenih robota, koji se mogu koristiti za vatrenu podršku, ali i evakuaciju ranjenika, čime se ne ugrožavaju životu medicinskih ekipa.

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Vučić će kasnije prisustvovati i realizaciji gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu „Pasuljanske livade“.

Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će 28. juna biti organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade".